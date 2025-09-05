बाथरूम का नल इतना मैला, कि घर में न आए मेहमान, एल्युमिनियम फॉयल की मदद से इसे कैसे चमकाएं?
एल्युमिनियम फॉयल से नल साफ करना एक सस्ता और असरदार घरेलू उपाय है. इससे न केवल पुराने दाग हट जाते हैं बल्कि नल पर चमक भी लंबे समय तक बनी रहती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:16 AM IST
Dirty Tap Cleaning Tips: बाथरूम और वॉश बेसिन की खूबसूरती तभी निखरती है जब उनके नल और फिटिंग्स चमकदार दिखें. लेकिन अक्सर पानी के दाग, साबुन के झाग और नमी की वजह से नल काले या मैल जैसे हो जाते हैं. इस वजह से पूरे बाथरूम का लुक खराब लगने लगता है. लोग महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमेशा असरदार साबित नहीं होते. ऐसे में आप घर में मौजूद नॉर्मल एल्युमिनियम फॉयल से ही अपने नल और वॉश बेसिन को चमका सकते हैं. ये तरीका आसान है, कम खर्चीला है और किसी भी तरह की हार्मफुल स्मैल या दाग नहीं छोड़ता.

नल और फिटिंग्स क्यों पड़ जाते हैं काले?

1. हार्ड वॉटर का असर
पानी में मौजूद मिनरल्स जमा होकर सफेद परत बना देते हैं, जिससे नल धीरे-धीरे काले और धुंधले दिखने लगते हैं.

2. साबुन और डिटर्जेंट के दाग
लगातार साबुन का इस्तेमाल नलों पर मैल जमा देता है, जो दिखने में काफी बुरे लगते हैं

3. नमी और गंदगी
बाथरूम हमेशा गीला रहता है, जिससे धातु पर दाग और जंग जैसे निशान पड़ जाते हैं.
 

एल्युमिनियम फॉयल से नल चमकाने का तरीका

पहला स्टेप: सफाई करें
सबसे पहले नल को साफ पानी से धो लें और एक सूखे कपड़े से पोंछ लें ताकि ऊपर जमी धूल और हल्की गंदगी हट जाए.

दूसरा स्टेप: फॉयल तैयार करें
एल्युमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा लें और उसे गेंद जैसा मसलकर तैयार कर लें. इससे उसका टेक्सचर स्क्रबर जैसा हो जाएगा.

तीसरा स्टेप: हल्का गीला करें
अब इस फॉयल को थोड़ा सा गीला कर लें. चाहें तो इसमें एक-दो बूंद डिशवॉशिंग लिक्विड डाल सकते हैं.

चौथा स्टेप: नल पर रगड़ें
गीले फॉयल से नल और वॉश बेसिन के दाग वाली जगह को हल्के हाथों से रगड़ें. एल्युमिनियम फॉयल की खासियत ये है कि यह दाग और मैल को हटा देता है, लेकिन सतह पर खरोंच नहीं छोड़ता.

पांचवां स्टेप: पॉलिशिंग
सफाई के बाद सूखे और मुलायम कपड़े से नल को पोंछ लें. आप देखेंगे कि नल फिर से चमकदार हो गया है.

एक्सट्रा टिप्स

1. अगर दाग ज्यादा जिद्दी हैं, तो फॉयल को गुनगुने पानी में डुबोकर इस्तेमाल करें.

2. हफ्ते में एक बार इस तरह सफाई करने से नल हमेशा नए जैसे चमकते रहेंगे.

3. चाहें तो सफाई के बाद कुछ बूंदें नींबू के रस की भी डाल सकते हैं, इससे और ज्यादा शाइन आ जाएगी.

