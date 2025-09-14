इस महिला ने 4 महीने में कम किया 25 किलो वजन, इन 2 काम से किया वेट लॉस

बढ़ा हुआ वजन कम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वजन कम नहीं कर सकते हैं. सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट अमाका ने केवल 4 महीने में 25 किलो वजन कम किया है. उन्होंने अपने लगन और मेहनत से 4 महीने में 25 किलो वजन कम किया है. वजन कम करने लिए अमाका ने 7 रूल्स को फॉलो किया है. आइए जानते हैं वजन कम करने के लिए 7 रुल्स के बारे में.

स्वीट ड्रिंक्स का बिल्कुल भी सेवन ना करना

अमाका ने वजन कम करने के लिए अपने डाइट से स्वीट ड्रिंक्स को बाहर निकाल दिया. उन्होंने स्वीट ड्रिंक्स को हाथ भी नहीं लगाया. वजन कम करने के लिए उन्होंने डिटॉक्स वटर, अदरक की चाय, ग्रीन टी और चिया सीड्स का सेवन किया है.

रोजाना 10000 स्टेप वॉक

रोजाना 10 हजार स्टेप वॉक किया है. थकावट होने के बाद भी उन्होंने वॉकिंग मिस नहीं की है. वह रोजाना वॉक करती थी. हफ्ते में 2 से 3 दिन तक वेट ट्रेनिंग की थी. जिससे उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ. फास्ट मेटाबॉलिज्म से वजन तेजी से कम होता है.

प्रोटीन डाइट

अमाका ने वजन कम करने के लिए प्रोटीन डाइट का सेवन किया. प्रोटीन डाइट लेने से उनका पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिस वजह उन्हें खाने की क्रेविंग कम हुई है.

प्लानिंग

उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए प्लानिंग की है. प्लानिंग के अनुसार वह अपनी डाइट लेती हैं. इसके अलावा उन्होंने जंक फूड्स का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया है.

फलों का सेवन

वजन कम करने के लिए उन्होंने हफ्ते में 1 से 2 दिन केवल फलों का सेवन किया है. केवल फल का सेवन करने से शरीर डिटॉक्स हुआ और पेट की चर्बी तेजी से कम हुई.

रिकॉर्ड रखना

अमाका ने अपने हर स्टेप्स का रिकॉर्ड रखा, जैसे पानी की मात्रा, खाने की मात्रा को अच्छे से ट्रैक किया. जैसे-जैसे वजन कम होता गया अमाका को मोटिवेशन मिला.

आध्यात्मिक जुड़ाव

अमाका ने शुरुआत में अपनी वेट लॉस जर्नी लेकर भगवान पर विश्वास किया या फिर कह सकते हैं उन्होंने भगवान पर सौंप दिया. वजन कम करने के लिए उन्होंने कोच और सोपर्टिव कम्युनिटी की मदद भी ली.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

