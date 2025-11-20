Advertisement
trendingNow13011581
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दियों में रोजाना गाजर और चुकंदर का जूस पीने से शरीर में दिख सकते हैं इतने कमाल के फायदे, फटाफट जान लें

Carrot And Beetroot Juice Benefits: रोजाना गाजर और चुकंदर का जूस पीने से शरीर में कई फायदे आपको मिल सकते हैं, आइए आपको बताते हैं क्या-क्या असर दिख सकता है?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में रोजाना गाजर और चुकंदर का जूस पीने से शरीर में दिख सकते हैं इतने कमाल के फायदे, फटाफट जान लें

Carrot And Beetroot Juice Benefits:  सर्दियां आते ही शरीर में कई तरह-तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं. गाजर और चुकंदर दोनों ही आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपको शरीर में कई सारे असर देखने को मिल सकते हैं. अगर आप इन दोनों का जूस रोजाना पीते हैं, तो न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल का असर दिख सकता है. गाजर चुकंदर में विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फोलेट और भी कई सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं, जो आपकी हेल्थ को सुधारने का काम भी करती है. आज आपको बताते हैं कि  रोजाना गाजर और चुकंदर का जूस पीने से आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव नजर आ सकते हैं.
 

रोजाना गाजर और चुकंदर का जूस पीने से क्या होता है?
 

1. पाचन

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप रोजाना अपनी डाइट में  गाजर और चुकंदर का जूस शामिल करते हैं, तो आपकी पाचन की समस्या दूर हो सकती है. कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए ये जूस काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है.
 

2. स्किन

रोजाना गाजर और चुकंदर का जूस अगर आप पीते हैं, तो स्किन आपकी काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आएगी और दाग-धब्बे कम करने के लिए भी ये जूस आपकी मदद कर सकता है.
 

3. खून की कमी

अगर आप रोजाना गाजर और चुकंदर का जूस पीते हैं, तो शरीर में खून की कमी हो सकती है. इन सब्जियों में भर-भरकर आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है.
 

4. इम्यूनिटी मजबूत

ठंड में अगर आप रोजाना गाजर और चुकंदर का जूस पीते हैं, तो इम्यूनिटी काफी ज्यादा मजबूत होती है और आपकी शरीर कई सारी बीमारियों से दूर रहता है.
 

इसे भी पढ़ें:  आप भी तो नहीं ले रहे Vitamin D का ओवरडोज? जानलेवा साबित हो सकती है ये गलती

 

 Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

carrot and beetroot juicecarrot and beetroot juice benefits

Trending news

मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, सड़कों पर उतरे युवा; कई इलाकों में लगा कर्फ्यू
Gen Z Protests
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, सड़कों पर उतरे युवा; कई इलाकों में लगा कर्फ्यू
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
Supreme Court
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
india china war 1962
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
Sri Guru Tegh Bahadur
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन