मर्दों के लिए चमत्कार से कम नहीं है ये जड़ी-बूटी, जादू की तरह बढ़ा सकती है स्पर्म क्वालिटी और काउंट; जानें फायदे

Ayurvedic Benefits of Ashwagandha: औषधीय गुणों से भरपूर अश्वगंधा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. खासकर आयुर्वेद में इसके गुणों का जिक्र किया गया है. आपको बता दें, इसे आयुर्वेद में एक केमिकल मेडिसिन कहा गया है, जो आपके शरीर के सातों धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पुष्ट करने का काम करता है. अश्वगंधा के इस्तेमाल से शरीर की पूरी शक्ति, इम्युनिटी और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है.

अश्वगंधा के फायदे

आयुर्वेद में अश्वगंधा की बात करें तो, यह एक बेस्ट मेंटल टॉनिक भी है. यह ब्रेन को शांत करता है, कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को कम करता है और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का भी काम करता है. ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा चिंता या नींद से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए अश्वगंधा बेहद फायदेमंद होता है.

आयुर्वेद में अश्वगंधा का जिक्र

आयुर्वेद में अश्वगंधा को शक्ति देने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है. यह मसल्स को मजबूत बनाने के साथ-साथ थकावट दूर करने और स्टैमिना बढ़ाने का काम करता है. खासतौर पर एक्सरसाइज करने वालों के लिए और एथलीट्स के लिए इसे लेना बेहद फायदेमंद है.

बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है

शरीर की ओज बढ़ाने के लिए भी आयुर्वेद में अश्वगंधा का इस्तेमाल का जिक्र है. इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है. साथ ही इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर को इंफेक्शन, बैक्टीरिया और वायरल बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.

पुरुषों के लिए फायदेमंद

वहीं पुरुषों के लिए खासकर अश्वगंधा वीर्यवर्धक और शुक्रधातु को पोषण देने वाली मानी गई है. यह स्पर्म की क्वालिटी और काउंट बढ़ाने का काम करती है. वहीं महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं से भी यह बचाव करती है.

बॉडी सेल्स को पोषण देता है अश्वगंधा

अश्वगंधा बॉडी सेल्स को पोषण देने का काम करता है. यह हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और बुढ़ापे की प्रोसेस को स्लो करता है. यह एनर्जी, याददाश्त और जीवन शक्ति बनाए रखने में मदद करता है.

ऐसे करें सेवन

अश्वगंधा को कई तरीकों से डाइट में शामिल कर सकते हैं. रात में सोने से पहले गुनगुने दूध में इसका पाउडर मिलाकर पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा है.

अश्वगंधा लेने से पहले लें एक्सपर्ट की राय

लेकिन इसके ज्यादा सेवन से आलस्य बढ़ता है. वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं को इसके सेवन करने से आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए. इसके साथ-साथ बीपी-थायराइड के मरीजों को इसे लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

