काजू-बादाम नहीं, तुरंत खाना शुरू कर दें ये सस्ता ड्राई फ्रूट; बेहद चमत्कारी है इसके फायदे

Pine Nuts Benefits: ड्राई फ्रूट्स की जब बात होती है, तो सबसे पहले काजू, बादाम या पिस्ता का नाम लिया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इन से भी ज्यादा पौष्टिक और फायदेमंद चिलगोजा होता है. ये छोटा-सा दिखने वाला ड्राई फ्रूट शरीर को एनर्जी से भर देता है और कई बीमारियों से बचाव करता है. प्रोटीन, हेल्दी फैट, आयरन, जिंक और विटामिन E की भरपूर यह ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. सबसे अच्छी बात ये है कि इसका थोड़ा सेवन भी शरीर के लिए काफी होता है. इस खबर में हम आपको चिलगोजे के फायदे बताएंगे.

हार्ट हेल्थ

चिलगोजा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह हार्ट के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. इसके सेवन से हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की समस्याओं से बचाव हो सकता है. ऐसे में रोजाना 5 से 6 चिलगोजे खाने से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और हार्ट लंबे समय तक हेल्दी रहता है.

एनर्जी और इम्यूनिटी बूस्ट करता है

प्रोटीन और आयरन से भरपूर चिलगोजे शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है. सर्दियों में इसका सेवन करने से शरीर गर्म रहता है और थकान, कमजोरी या सुस्ती जैसी समस्या दूर होती है. आपको बता दें, इसमें जिंक भी पाए जाते हैं, जो शरीर में नए सेल्स बनाने में मदद करते हैं और इंफेक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

चिलगोजा सिर्फ हेल्थ ही नहीं, बल्कि स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसमें विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है और झुर्रियों को कम करते हैं. वहीं, इसके तेल बालों को भी पोषण देता है, जिससे बाल मजूबत और चमकदार बनते हैं. अगर आप बाल झड़ने या स्किन डलनेस की समस्या से परेशान हैं, तो अपनी डाइट में थोड़ी चिलगोजा जरूरी शामिल करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.