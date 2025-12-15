धोते ही नया जैसा दिखेगा सर्दी का कपड़ा, रीठा का ये कमाल जानकर आप हो जाएंगे हैरान..

Washing Winter Clothes with Reetha: ठंड आते ही स्वेटर, जैकेट, शॉल और ऊनी कपड़े हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन जाते हैं. लेकिन इन कपड़ों की देखभाल करना चुनौती से कम नहीं होता. आमतौर पर लोग इन्हें धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये गंदगी को तो निकल देती हैं, लेकिन ऊनी कपड़ों के रेशे टूटने लगते हैं, रंग फीका पड़ जाता है और कपड़े जल्दी पुराने लगते लगते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्दियों के कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखते रहें, तो आप रीठा के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं.

रीठा नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है, जिसका इस्तेमाल पुराने समय से कपड़ों को धोने के लिए किया जाता रहा है. इससे निकलने वाले नेचुरल झाग, कपड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना साफ कर देते हैं. ऐसे में इस खबर हम आपको रीठ से सर्दी के कपड़े धोने का सही तरीका बताएंगे...

रीठी से कैसे धोएं ऊनी कपड़े

रीठा के ड्राई छिलकों को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद सुबह इन्हें हाथ से मसलकर अच्छा झाग तैयार करें. अब इसी पानी में स्वेटर, शॉल या जैकेट डालें और हल्के हाथों से दबाते हुए इन्हें धोएं. याद रखें कि कपड़ों को ज्यादा न रगड़े. इसके बाद साफ पानी से कपड़े धोकर तौलिये में लपेट कर सुखा लें. इससे कपड़ों की सोफ्टनेस बनी रहती है.

रीठा से कपडे़ धोने के फायदे

कपड़ों को केमिकल फ्री तरीके से रीठा से धोना बेहद फायदेमंद है. इससे ऊनी कपड़ों की गर्माहट, मुलायमपन और रंग लंब समय तक सेफ रहती है. साथी ही कपड़ों से केमिकल की बदबू भी नहीं आती है और वे फ्रेश रहते हैं.

पर्यावरण और बजट

रीठा पूरा तरह नेचुरल होता है, ऐसे में पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं होता. साथ ही ये बाजार में मिलने वाले डिटर्जेंट से सस्ता होता है. ऐसे में इसके नियमित इस्तेमाल से कपड़े साफ रहते हैं और बजट पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ता है.

