Advertisement
trendingNow13015090
Hindi Newsलाइफस्टाइल

उड़द, मूंग, मसूर या अरहर...ये दाल है प्रोटीन का 'भंडार', शरीर में भर देती है ताकत, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

Amazing Benefits Protein rich urad: दाल आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका अदा करती है. दालों के सेवन से शरीर को वो पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं, जो आपको कई बामारियों से बचाते हैं. दालें वेजिटेरियन लोगों के लिए बेहद खास हैं, क्योंकि यह प्रोटीन की कमी पूरी करती हैं. आइए जानते हैं कौन सी दाल में ज्यादा प्रोटीन होता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

urad dal
urad dal

Amazing Benefits Protein rich urad: एक हेल्दी शरीर के लिए हेल्दी खाना बेहद जरूरी है. आपकी डाइट ही यह तय करती है कि आप कितने स्वस्थ और कितने ताकतवर रहेंगे. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं, तो अपनी प्लेट में दालों की जगह जरूर होनी चाहिए. दालें हमारे खान-पान का हिस्सा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पोषण के लिए भी होती हैं. इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतनी दालों में से कौन-सी दाल प्रोटीन की सबसे पावरफुल सोर्स है? और उसके फायदे क्या हैं? आइए जान लेते हैं.

अगर आप अपने डेली डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं तो मूंग, उड़द और मसूर दाल बेहतरीन विकल्प हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है और शरीर इसे आसानी से पचा लेता है. दाल को चावल, रोटी या किसी अन्य अनाज के साथ मिलाकर खाने से कम्प्लीट प्रोटीन तैयार होता है, यानी शरीर को सभी जरूरी अमीनो एसिड मिल जाते हैं. इसलिए दाल को रोज़ के भोजन का हिस्सा बनाना सेहत और मांसपेशियों दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है.

100 ग्राम दाल में कितना प्रोटीन होता है?

हर दाल में प्रोटीन की मात्रा अलग होती है, लेकिन औसतन सूखी दाल के 100 ग्राम में 20–25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. जब किसी भी दाल को पका लिया जाता है या फिर वो पानी में मिल जाती है तो प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है. पकी हुई एक कटोरी दाल में लगभग 5–10 ग्राम प्रोटीन मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

100 ग्राम कच्ची दालों में कितना प्रोटीन? (Protein content in different types of dal per 100g)

उड़द दाल- 24–25 ग्राम प्रोटीन

मूंग दाल- 24 ग्राम प्रोटीन

मसूर दाल- 24–25 ग्राम प्रोटीन

अरहर (तूर) दाल- 20–22 ग्राम प्रोटीन

चना दाल- 21–22 ग्राम प्रोटीन

प्रोटीन का भंडार है उड़द दाल

उड़द दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है. 100 ग्राम कच्ची उड़द दाल में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है. यह आयरन और फाइबर से भी भरपूर होती है. यह पोषक तत्व शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं. मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करते हैं और आपका पाचन बढ़िया रहता है.

उड़द दाल के जबरदस्त फायदे

  1. इसमें फाइबर होता है, जो पेट साफ रखता है और कब्ज से राहत देता है.
  2. उड़द दाल खराब कोलेस्ट्रॉल कम करके दिल को हेल्दी रखती है.
  3. कैल्शियम की वजह से यह हड्डियों को मजबूत करती है.
  4. उड़द दाल में आयरन होता है, जो शरीर की थकान दूर करता है.
  5. उड़द दाल का फाइबर ब्लड शुगर को संतुलित रखता है, इसलिए यह डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छी मानी जाती है.
  6. उड़द दाल त्वचा और बालों के लिए भी हेल्दी मानी जाती है,
  7. इसके मौजूद पोषक तत्व त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

health newslentils benefitsUrad Dal

Trending news

फाइनेंस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन...मोदी सरकार ने तैयार कर लिया विंटर सेशन का एजेंडा
indian goverment
फाइनेंस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन...मोदी सरकार ने तैयार कर लिया विंटर सेशन का एजेंडा
पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला सच
Delhi blast
पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला सच
अब तक 5 BLO की सुसाइड! आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, जानिए A से Z तक पूरी कहानी
Sir
अब तक 5 BLO की सुसाइड! आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, जानिए A से Z तक पूरी कहानी
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता