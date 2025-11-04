किसी जड़ी बूटी से कम नहीं ये मसाला! रोजाना चबाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

health benefits: लौंग, लौंग के पेड़ की सूखी कलियों से प्राप्त होता है और आमतौर पर हर भारतीय रसोई में मिल जाता है. हम खाने में लौंग को मसाले के तौर पर यूज करते हैं. ये इसके अलावा ये दवाईयों और पारंपरिक उपचारों में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है. ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी रामबाण है. हम खाने में लौंग को मसाले के तौर पर यूज करते हैं. ये इसके अलावा ये दवाईयों और पारंपरिक उपचारों में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है.

सांसों में ताजगी

रोजाना लौंग चबाने की आदत आपकी सांसों को ताजा रखने में मदद कर सकती है. इतना ही नहीं, ये दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार है.

इम्यून सिस्टम को करे मजबूत

दरअसल, लौंग में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स खत्म करते हैं. इससे हार्ट की बीमारियों का खतरा कम होता है. इसके अलावा रोजाना एक दो लौंग चबाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. अगर आप रोजाना लौंग चबाते हैं तो ये आपके शरीर से सूजन का भी कम करने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं लौंग में मौजूद Eugenol हल्के जोड़ों के दर्द और मसल्स की अकड़न को कम करने में मददगार साबित होता है.

दांतों के दर्द में राहत

मुंह और खासतौर से दांतों की सेहत के लिए लौंग काफी कारगर मानी जाती है. मुंह में लौंग रखने या चबाने के दांतों के दर्द में राहत मिलती है. इसके अलावा मसूड़ों को हेल्दी रखने और मुंह की बदबू को दूर करने में भी लौंग कारगर है. लौंग में एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को मारकर सांसों को ताजा रखने में मदद करते हैं.

गट हेल्थ

ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने और बीपी कंट्रोल के साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है. इस लिए रोजाना एक लौंग चबाने से दिल की सेहत को बनाए रखने में मदद मिलती है. इतना नहीं गट हेल्थ की बात करें तो लौंग पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है. जिससे अपच और पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है. इतना ही नहीं लौंग में मौजूद, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण बॉडी को इंफेक्शन से बचाते हैं. यह सर्दियों में होने वाली खांसी, जुकाम और गले की खराश में काफी लाभदायक हो सकता है.

