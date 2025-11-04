कमजोरी दूर कर स्टैमिना बूस्ट करता है ये छोटा-सा ड्राई फ्रूट! पुरुषों के लिए है खास

Health Benefits: आपने कई लोगों को दूध में छुहारा उबालकर खाने की बात कहते सुना होगा. ये बात सही है कि दूध और छुहारा पुरुषों की सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. शरीर की कमजोरी दूर करने और हड्डियों को फौलादी बनाने में दूध और छुहारा काफी असरदार साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं दूध और छुहारा खाने से कौन से जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं. आखिरी वाला फायदा तो आपको चौंका देगा.

छुहारे में पाए जाने वाले पोषक तत्व

आजकल की बिगड़ी लाइफस्टाइल के बीच खुद को हेल्दी रखना किसी टास्क से कम नहीं है. ऐसे में रोजाना हेल्दी डाइट के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन आपकी सेहत के लिए वरदान हो सकता है. इसीलिए बड़े बुजुर्ग भी रोजाना एक मुट्ठी सूखे मेवे खाने की सलाह देते थे. इन्हीं ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट में एक है छुहारा. छुहारे में भरपूर मात्रा में जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम होता है. अगर आप रोजाना दूध और छुहारा का सेवन करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: किसी जड़ी बूटी से कम नहीं ये मसाला! रोजाना चबाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

Add Zee News as a Preferred Source

वेट गेन

अगर आपका शरीर भी दुबला पतला है और खाया पीया नहीं लगता तो आज से ही डाइट में दूध और छुहारा ऐड कर लें. इसमें भरपूर मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन पाया जाता है जो वेट गेन करने में हेल्प करेगा. इतना ही नहीं ये शरीर की कमजोरी को दूर कर स्टेमिना बढ़ाने में भी मदद करेगा.

दिल को रखे हेल्दी

रोजाना रात को 4 से 5 छुहारे उबालकर खाने से दिल की सेहत को काफी फायदा होता है. दूध और छुहारे का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है. इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

सेक्स हार्मोन

अगर आप रोजाना रात को दूध में छुहारे उबालकर खाते हैं तो इससे पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करने में राहत मिलती है. इतना ही नहीं दूध और छुहारा पुरुषों की यौन स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम में भी राहत पहुंचाता है. रोजाना छुहारे का सेवन पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में भी फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा ये लड़कों में स्टैमिना बढ़ाने में भी फायदेमंद माना जाता है. मर्दों की ओवरऑल हेल्थ के लिए छुहारा और दूध फायदेमंद हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.