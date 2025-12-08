Advertisement
सर्दियों में रामबाण दवा बन सकता है अदरक का टुकड़ा, फायदे जानकर रह जाएंगे भौचक्के

Winter Health Tips: कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है ऐसे में हेल्थ का ख्याल रखना और भी जरूरी है. सर्दियों में खांसी जुकाम से बचने के लिए हेल्दी चीजों को डाइट में शामिल करने की जरूरत है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में अदरक कैसे हमारी सेहत का दोस्त बन सकता है.

Dec 08, 2025, 05:53 PM IST
सर्दियों में रामबाण दवा बन सकता है अदरक का टुकड़ा, फायदे जानकर रह जाएंगे भौचक्के

Winter Health Tips: सर्दियों में खांसी जुकाम से बचाने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अदरक किसी दवा से कम नहीं है. ठिठुरती ठंड में अदरक आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. चलिए जानते हैं कड़ाके की ठंड में अदरक का सेवन करने से सेहत को क्या फायदे मिल सकते हैं.

सर्दियों में कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं. जैसे हाथ पांव ठंडे होना, सर्दी जुकाम, खांसी, बलगल, गले की खराश और ठंंड को दूर करने के लिए अदरक किसी दवा से कम नहीं है. अगर आप कड़ाके की ठंड में बीमारियों से बचना और खुद को हेल्दी रहना चाहते हैं तो अदरक को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

शरीर को गर्म करे
दरअसल अदरक में थर्मल गुण पाए जाते हैं जो बॉडी को अंदर से गर्माहट पहुंचाने का काम करती है. सर्दियों में हाथ पांव ठंड से सुन्न होना या सर्दी लगना आम बात है. इसलिए कड़ाके की सर्दी में अदरक वाली चाय या काढ़ा जरूर पीना चाहिए.

इम्यूनिटी बूस्टर
सर्दियों में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बार बार तबीयत खराब होने लगती है. ऐसे में अदरक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है. रोज थोड़ी मात्रा में अदरक का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.

पाचन करे दुरुष्त
सर्दियों में डाइजेस्टिव सिस्टम धीमा हो जाता है. ऐसे में पैट में भारीपन, अपच और गैस जैसी समस्याएं होने लगती है. ऐसे में अदरक बड़े काम की चीज है. ये पाचन एंजाइम को एक्टिव करता है और पाचन को दुरुष्त करता है. इसके अलावा अदरक पेट को हल्का भी रखता है.
गले में खराश
हल्का ठंडा पाने या कुछ भी ठंडा खाने से सबसे पहला असर गले पर पड़ता है. अगर आपको गले में खराश या बलगम की समस्या हो गई है तो अदरक आपके लिए रामबाण हो सकती है. अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की सूलन कम करने में राहत देते हैं. अदरक की चाय या गर्म पानी में अदरक के साथ शहद मिलाकर पिएं.

ब्लड फ्लो
सर्दियों में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है जिससे हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं कई बार तो थकान या दर्द भी होने लगता है. ऐसे में अदरक का सेवन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बॉडी में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.

