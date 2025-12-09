सर्दी-जुकाम से रहते हैं परेशान, जानें अदरक का सेवन करने का सही तरीका

सर्दियों में सर्दी-जुकाम, खांसी के साथ अन्य शारीरिक समस्याएं तेजी से पैर पसारने लगती हैं. इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, वो अलग. हालांकि, रोज थोड़ा सा अदरक शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है. आयुर्वेद में अदरक को 'विश्वभेषज' के नाम से जाना जाता है.

अदरक के फायदे

आयुर्वेद कहता है कि रोजाना थोड़ी-सी अदरक के सेवन से शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है. सर्दियों में होने वाली हर बीमारी को यह दूर रखने में मददगार है.

आयुर्वेद में अदरक को 'विश्वभेषज' यानी विश्व की औषधि कहा गया है. ठंड से बचाने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक, अदरक के फायदे अनगिनत हैं. अदरक को इतना खास तीन मुख्य तत्व बनाते हैं. जिंजरॉल जो सूजन और दर्द को तुरंत कम करता है. शोओगॉल सूखी अदरक में पाया जाता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है. जिंजरोन, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है. इसके अलावा अदरक में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण भी भरपूर हैं, जो सर्दी-जुकाम और संक्रमण से होने वाली बीमारियों को दूर भगाते हैं.

इन समस्या से मिल सकती है निजात

सर्दियों में अदरक के सेवन से कई बड़े फायदे मिलते हैं. यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. सांस की नलियां खोलता है, बलगम और घरघराहट में राहत देता है. साथ ही खून का दौरा बढ़ाकर हाथ-पैर गर्म रखता है. यह जोड़ों की अकड़न और गठिया के दर्द में प्राकृतिक पेनकिलर की तरह काम करता है और डायबिटीज और खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है. अपच की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह वरदान की तरह है. यह अपच, गैस और मितली दूर करता है. अदरक गले की खराश और खांसी में तुरंत आराम देने में भी कारगर है.

अदरक का सेवन कैसे करें

सर्दियों में अदरक का सेवन कैसे करें, इसका उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है. सुबह खाली पेट 1-2 ग्राम कच्ची अदरक और एक चुटकी काला नमक लेने से पूरे दिन मेटाबॉलिज्म तेज रहता है. अदरक-तुलसी-काली मिर्च का काढ़ा पीने से सर्दी-खांसी में अच्छा असर देखने को मिलता है. दिनभर अदरक वाला पानी पीने से शरीर हाइड्रेट और गर्म रहता है. रात को सौंठ (सूखी अदरक) वाला गर्म दूध पीने से जोड़ों का दर्द और कंपकंपी दूर होती है.

इन लोगों को नहीं करना चाहिए अदरक का सेवन

हर सब्जी-दाल में थोड़ी घिसी अदरक पेट को हल्का रखता है. अदरक को सर्दियों का सुपरस्टार कहा जाता है. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट कुछ सावधानी बरतने को भी कहते हैं. ज्यादा पित्त वाले लोगों को अदरक का कम मात्रा में सेवन करना चाहिए. गर्भवती महिलाओं, पाइल्स के मरीजों और ब्लड को हल्का करने की दवा लेने वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

