Amla Benefits: रोज खाली पेट 1 आंवला खाने से क्या होगा? शरीर में दिखेंगे गजब बदलाव, दूर भाग जाएंगी ये बीमारियां

Amla Amazing Benefits: आंवले को सर्दियों को सुपरफूड कहा जाता है. इसके सेवन आपको मौसमी बीमारियों से बचाने के साथ कई और जबरदस्त फायदे देता है. आंवले में मौदूत पोषक तत्व आपकी स्किन, पेट, बाल, आंख इन सभी के लिए बेहद जरूरी माने गए हैं. आइए जानते हैं इसके लाभ और इसे खाने का तरीका...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:18 PM IST
Amla Amazing Benefits
Amla Amazing Benefits

Amla khane ke fayde: आंवला एक ऐसा छोटा सा फल है, जिसमें सेहत का बड़ा खजाना छिपा होता है. इसे आयुर्वेद में अमृत जैसा माना गया है, क्योंकि यह त्वचा, बाल, पाचन, इम्यूनिटी और दिल सभी के लिए बेहद फायदेमंद है. खास बात यह है कि अगर रोज सुबह खाली पेट केवल एक आंवला खा लिया जाए, तो सिर्फ कुछ ही दिनों में शरीर में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं. यह खासतौर पर सर्दियों में सुपरफूड माना जाता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रोजाना एक आंवला खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, पाचन तंत्र ठीक रहता है, त्वचा और बाल स्वस्थ होते हैं.

आंवले में पाए जाने वाले पोषक तत्व

आंवला पोषक तत्वों का भंडार है. इसमें विटामिन C बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को फ्री रैडिकल्स से बचाते हैं और एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, जिससे आपकी स्किन हेल्दी और यंग बनी रहती है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन ठीक करने और शरीर को हल्का रखने में मदद करता है. आयरन खून की कमी दूर करने में मदद करता है, जबकि कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. आंवले में मौजूद कैरोटीनॉयड्स आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं. इन सभी पोषक तत्वों के कारण आंवला शरीर को अंदर से साफ करने और बीमारियों से दूर रखने में बड़ी भूमिका निभाता है.

आंवला खाने के बड़े फायदे (Big benefits of eating Amla)

1. इम्यूनिटी को मजबूत करता है- आंवले में मौजूद विटामिन C शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. इससे सर्दी-जुकाम और संक्रमणों से बचाव होता है.

2. पाचन तंत्र को ठीक रखता है- आंवले में फाइबर होता है, जो पेट को साफ रखता है और कब्ज, गैस व एसिडिटी की समस्या दूर करता है.

3. त्वचा को चमकदार बनाता है- आंवला शरीर में कोलेजन बढ़ाता है, जिससे त्वचा ग्लो करने लगती है. यह पिंपल्स और झुर्रियों से भी बचाता है.

4. बालों को मजबूत बनाता है- यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हेयर फॉल कम करता है. आयुर्वेद में इसे बालों के लिए बेहतरीन दवा माना गया है.

5. दिल के लिए फायदेमंद- आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है. इससे हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है. इतना ही नहीं ये यह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रख सकता है, इसलिए डायबिटीज और हार्ट मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है.

इन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है आंवला

आंवले में मौजूद कैरोटीन और विटामिन A आंखों की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं. इससे मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का जोखिम कम होता है. इतना ही नहीं, ये यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर शरीर में चर्बी कम करने में मदद करता है और भूख भी नियंत्रित रखता है. अगर रोज खाली पेट एक आंवले का सेवन किया जाए तो चमत्कारिक फायदे दिख सकते हैं. हां लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको इससे एलर्जी है या फिर कोई और बीमारी से परेशान हैं तो बिना एक्सपर्ट्स के इसका सेवन ना करें.

आंवला कैसे खाएं? (Best Way to Consume Amla)

आंवले को कई तरीकों से खा सकते हैं. आप चाहे तो रोज इसे कच्चा लेकर चबाएं और चूसते रहें. इसके अलावा इसका जूस बनाकर पी सकते हैं. उसमें स्वाद के लिए शहद या थोड़ा सा नमक मिलाकर भी ले सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Amla Amazing BenefitsGooseberry Health Benefits

