Diabetes Diet: आंवला के साथ इस एक चीज को करें मिक्स, डायबिटीज के मरीजों को मिलेगी राहत

Foods For Diabetes Patient: डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रह सकते हैं, ऐसे में आप दो चीजों को मिलाकर खा सकते हैं.