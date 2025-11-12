Advertisement
एवोकाडो और अमरूद से भी ज्यादा फायदेमंद है ये छोटा सा फल, भर-भरकर मिलता है विटामिन सी!

Amla Benefits: फलों का सेवन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, आइए आपको बताते हैं एवोकाडो और अमरूद से भी ज्यादा फायदेमंद कौन सा फल है?

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:54 AM IST
Amla Benefits: शरीर को फिट और बीमारियों से दूर रखने के लिए आपको फलों का सेवन करना चाहिए. आजकल लोग काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं, जिसका बुरा असर उनकी सेहत पर काफी ज्यादा पढ़ता है. लोग बाहर की अनहेल्दी चीजों का सेवन अधिक करने लगे हैं. आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को हमेशा शामिल करना चाहिए, जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कई बीमारियों से दूर रख सकें. एवोकाडो और अमरूद दोनों ही फल सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं लेकिन आपको बता दें इससे भी ज्यादा फायदेमंद एक छोटा सा फल है, जिसका नाम आंवला है, जो आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ठंड के मौसम में ये आपके शरीर को कई गुना ताकत देता है, आइए आपको बताते हैं खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं.
 

एवोकाडो और अमरूद से भी ज्यादा फायदेमंद फल

एवोकाडो और अमरूद से भी ज्यादा फायदेमंद फल आंवला है, जो आपकी सेहत को काफी सारे पोषक तत्व देता है.  ठंड के मौसम में जब शरीर संक्रमणों से अधिक घिरा रहता है, तो ये आपके बचाव का काम करती है. आइए आपको इसके कमाल के फायदे के बारे में बताते हैं.
 

आंवला खाने के फायदे
 

1. मजबूत इम्यूनिटी 

ठंड के मौसम में शरीर की इम्यूनिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है अगर आप रोजाना आंवले का सेवन करते हैं, तो शरीर की इम्यूनिटी कई गुना मजबूत होती है.
 

2. विटामिन सी

अगर आप रोजाना 1 आंवला का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर को भर-भरकर विटामिन सी मिलता है, जिससे आपके शरीर में विटामिन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है.
 

3. पाचन तंत्र

अगर आप रोजाना 1 आंवला का सेवन करते हैं, तो आप पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट से जुड़ी सभी समस्या से छुटकारा भी आपको तुरंत मिल सकता है.
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

Amlaamla benefitsamla benefits in winter

