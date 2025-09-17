नेचुरल तरीके से काला करें सफेद बाल, नारियल तेल में मिलाएं ये चीज और देखें कमाल

Blacken White Hair Naturally: आज के समय में सफेद बाल एक आम समस्या बन गई है. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, गलत खान-पान, पॉल्यूशन और केमिकल से भरपूर हेयर प्रोडक्ट्स हो सकती है. कई बार बाल को काला करने के लिए लोग डाई या कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बालों को और नुकसान पहुंचाने लगती हैं. ऐसे में एक नेचुरल और सेफ उपाय से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नारियल तेल में आप क्या मिलाकर बालों में लगा सकते हैं, जिससे आपके सफेद बाल धीरे-धीरे काले हो सकते हैं.

सफेद बालों का कारण

जेनेटिक कारणों के अलावा भी कई बार सफेद बाल शरीर में विटामिन B12, आयरन और कॉपर की कमी से हो सकते हैं. इसके साथ-साथ स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपके बालों को सफेद कर देती है. ऐसे में इसके उपचार से पहले इसके कारणों को जानना बेहद जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

नारियल तेल और आंवला

बालों को सफेद करने के लिए आप नारियल तेल के साथ आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल तेल बालों के लिए एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है. वहीं जब आप इसमें आंवला मिलाते हैं, तो यह सफेद बालों को काला करने के साथ-साथ बालों को जड़ों से मजबूत करने में भी मदद करता है. इसे बनाने के लिए 1 कप नारियल तेल में 2 बड़ी चम्मच सूखें आंवला पाउडर को मिलाएं. इस मिश्रण को स्लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक पकाएं. इसके बाद ठंडा होने पर इसे छानकर किसी बोतल में भर दें. इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाएं. रात भर छोड़ कर आप सुबह माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें. नियमित तौर पर इसके इस्तेमाल से आपके बाल काले होने लगेंगे.

नारियल तेल और आंवला के फायदे

इसे बालों में लगाने से सफेद बाल से छुटकारा पाने के साथ-साथ बालों को जड़ों तक पोषण मिलता है. इसके साथ-साथ डैंड्रफ और खुलजी की समस्या भी कम होती है. बाल मजबूत और घने बनते हैं. वहीं इसके इस्तेमाल से बालों की नेचुरल चमक लौटती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.