नेचुरल तरीके से काला करें सफेद बाल, नारियल तेल में मिलाएं ये चीज और देखें कमाल
Advertisement
trendingNow12926374
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नेचुरल तरीके से काला करें सफेद बाल, नारियल तेल में मिलाएं ये चीज और देखें कमाल

Home Remedy to Blacken White Hair: सफेद बाल की समस्या से आज के समय में कई लोग जूझ रहे हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बालों को काला करने के घरेलू नुस्खे बताएंगे. 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेचुरल तरीके से काला करें सफेद बाल, नारियल तेल में मिलाएं ये चीज और देखें कमाल

Blacken White Hair Naturally: आज के समय में सफेद बाल एक आम समस्या बन गई है. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, गलत खान-पान, पॉल्यूशन और केमिकल से भरपूर हेयर प्रोडक्ट्स हो सकती है. कई बार बाल को काला करने के लिए लोग डाई या कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बालों को और नुकसान पहुंचाने लगती हैं. ऐसे में एक नेचुरल और सेफ उपाय से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नारियल तेल में आप क्या मिलाकर बालों में लगा सकते हैं, जिससे आपके सफेद बाल धीरे-धीरे काले हो सकते हैं. 

 

सफेद बालों का कारण 
जेनेटिक कारणों के अलावा भी कई बार सफेद बाल शरीर में विटामिन B12, आयरन और कॉपर की कमी से हो सकते हैं. इसके साथ-साथ स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपके बालों को सफेद कर देती है. ऐसे में इसके उपचार से पहले इसके कारणों को जानना बेहद जरूरी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

नारियल तेल और आंवला
बालों को सफेद करने के लिए आप नारियल तेल के साथ आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल तेल बालों के लिए एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है. वहीं जब आप इसमें आंवला मिलाते हैं, तो यह सफेद बालों को काला करने के साथ-साथ बालों को जड़ों से मजबूत करने में भी मदद करता है. इसे बनाने के लिए 1 कप नारियल तेल में 2 बड़ी चम्मच सूखें आंवला पाउडर को मिलाएं. इस मिश्रण को स्लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक पकाएं. इसके बाद ठंडा होने पर इसे छानकर किसी बोतल में भर दें. इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाएं. रात भर छोड़ कर आप सुबह माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें. नियमित तौर पर इसके इस्तेमाल से आपके बाल काले होने लगेंगे. 

 

नारियल तेल और आंवला के फायदे
इसे बालों में लगाने से सफेद बाल से छुटकारा पाने के साथ-साथ बालों को जड़ों तक पोषण मिलता है. इसके साथ-साथ डैंड्रफ और खुलजी की समस्या भी कम होती है. बाल मजबूत और घने बनते हैं. वहीं इसके इस्तेमाल से बालों की नेचुरल चमक लौटती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

home remedy to blacken white hairblacken white hair naturally

Trending news

योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
;