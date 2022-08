Angry Foods: इन चीजों को खाने से आ सकता है गुस्सा, गर्म मिजाज वाले लोग करें परहेज

These Foods Can Make You Angry: कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल हालात में भी अपना आपा नहीं खोते, लेकिन इसके उलट कई इंसान छोटी-छोटी बातों पर आगबबूला हो जाते हैं. गुस्सा आने की कई वजहें हो सकती है इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऑफिर की टेंशन, पारिवारिक कलह, अपनों से धोखा और नाकामी शामिल हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ चीजें खाने से भी गुस्सा आ सकता है. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने ZEE NEWS को बताया कि एंग्री फूड्स कौन-कौन से हैं.

गुस्सा दिला सकते हैं ये फूड्स

1. फूलगोभी (Cauliflower)

फूलगोभी खाने से आपकी बॉडी में एक्सा एयर बनने लगती है जिसकी वजह से गैस और सूजन का खतरा पैदा हो जाता है, और यही आपके गुस्से की वजह बन जाता है. ब्रोकोली के साथ भी यही समस्या पेश आती है.

2. ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruits)

अच्छी सेहत के लिए कई हेल्थ एस्पर्ट्स ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं, लेकिन ये गुस्से को भी जन्म दे सकते हैं. इसलिए बेहतर ये है कि जब आप कम क्रोध में भी हो तब भी इसे न खाएं.

3. टमाटर (Tomato)

टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसके बिना हमारी रेसेपीज का जायका अधूरा रहता है. इसके खाने के यूं तो कई फायदे हैं, लेकिन ये शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है और इंसान को गुस्सा आ सकता है. जो लोग जल्दी खफा हो जाते हैं उन्हें टमाटर कम खाना चाहिए.

4. रसीले फल (Juicy Fruit)

खीरा और तरबूज खाने से भले ही हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती हो, लेकिन ये क्रोध को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है. अगर आप तनाव में हों तो इन रसीले फलों को न खाएं.

5. बैंगन (Brinjal)

बैंगन में एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता जो आपके दिमाग में गुस्सा पैदा कर सकता है. अगर आपको लगे कि इस सब्जी के खाने के बाद गुस्सा आने लगता है तो इसको खाना कम कर दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

