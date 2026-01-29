सब कुछ है लेकिन खुशी गायब? तो इन संकेतों पर दें ध्यान, हो सकते हैं एनहेडोनिया के लक्षण

आजकल लोग ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच इस कदर उलझ चुके हैं कि लोगों के पास अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं बचता है. कई बार लोग ऐसे में धीरे धीरे अपनी मन पसंदीदा चीजों से भी खुश नहीं हो पाते हैं. आजकल बहुत से लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां उनके पास काम, परिवार, दोस्त और सुविधाएं सब कुछ मौजूद हैं लेकिन फिर भी अंदर से उन्हें खालीपन महसूस होता है. ऐसे में लोगों में चिड़चिड़ापन काफी ज्याद बढ़ जाता है और लोग एनहेडोनिया का शिकार हो जाते हैं. एनहेडोनिया का मतलब होता है खुशी या आनंद महसूस करने की क्षमता का कम हो जाना या खत्म हो जाना.

क्या है एनहेडोनिया

एनहेडोनिया केवल उदासी नहीं है बल्कि एक ऐसी मेंटल हेल्थ ही दिक्कत है जिसमें इंसान को वो चीजें भी अच्छी नहीं लगती जो पहले उसे खुश किया करती करती थीं. बहुत से लोग पसंदीदा खाना, म्यूजिक, घूमना या अपनों के साथ वक्त बिताना भी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं. एनहेडोनिया अक्सर धीरे धीरे असर करता है इसलिए कई लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं और इसे थकान या मूड खराब होने से जोड़ देते हैं. पर अगर एनहेडोनिया लंबे समय तक बनी रहे तो इसे नजरअंदाज करना मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है और आसपास के लोगों के लिए भी.

क्या हैं इसके लक्षण

एनहेडोनिया के कई संकेत हो सकते हैंजिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं जैसे पसंदीदा शौक में इनटरेस्ट खत्म हो जाना, किसी भी अच्छी खबर पर खुशी न होना, रिश्तों में जुड़ाव महसूस न करना, हर चीज को बोझ की तरह लेना, दिनभर मन सुन्न रहना. एनहेडोनिया से गुजर रहे कई लोगों को न दुख महसूस होता है न खुशी बस हर समय एएक अजीब सी बेरुखी बनी रहती है जिसका मतलब उन्हें खुद भी समझ नहीं आता है.

चिड़चिड़ापन

कई रिसच के अनुसार एनहेडोनिया अक्सर डिप्रेशन से जुड़ा होता है. हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति डिप्रेशन में ही हो. कई बार लंबे समय का तनाव, नींद की कमी, इमोशनल ब्रेकडाउन या लगातार दबाव में रहने से भी यह समस्या पैदा हो सकती है. ऐसे में समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है क्योंकि समय के साथ एनहेडोनिया से जूझ रहे लोगों में चिड़चिड़ापन काफी बढ़ जाता है.