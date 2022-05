Ants Crawling: घर में चीटियों के आने से हैं परेशान? इस ट्रिक का करें यूज, नहीं होंगे निराश

Tricks To Get Rid Of Ants: आप भी घर के किचन (Kitchen) में हर जगह चीटियों के होने से परेशान हैं तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके जरूर देखें. इस ट्रिक (Trick) को यूज करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. चीटियों को भगाने के लिए ये आइटम आपको अपने घर के बाथरूम में ही मिल जाएगा.

टेलकम पाउडर का करें इस्तेमाल

चीटियों को अपने घर से दूर रखने के लिए अपने बाथरूम (Bathroom) से टेलकम पाउडर (Talcum Powder) लेकर आएं. अगर आपके घर में पाउडर ना भी हो तो किसी भी दुकान से आपको टेलकम पाउडर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. अच्छी बात ये है कि टेलकम पाउडर बहुत महंगी चीज नहीं है.

ये भी पढें: गर्मी के सीजन में बजट के हिसाब से खरीदें बेहतरीन रेफ्रिजरेटर, ये रहे बेस्ट ऑप्शन

कैसे करें यूज?

टेलकम पाउडर को हर एंट्री पॉइंट (Entry Point) पर डालकर छोड़ दें. कुछ समय बाद ही आपको इसका असर (Impact) दिखने लगेगा. फेसबुक पर चीटियों को भगाने के सवाल के जवाब में कई यूजर्स ने टेलकम पाउडर को कारगर बताया. पाउडर छिड़कने के बाद सभी चीटियों के खातमे का दावा (Claim) किया जा रहा है.

ये भी पढें: चीन में कोरोना पीड़ितों का बुरा हाल! जिंदा शख्स को मुर्दाघर में डाला; वीडियो वायरल

लंबे समय के लिए असरदार

'द मिरर' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कई यूजर्स ने इस ट्रिक को ट्राई किया है और बहुत सारे लोगों को इसके सफल परिणाम (Successful Result) मिले हैं. आप भी घर या किचन में चीटियों के आने पर इस तरह से प्रतिबंध लगा सकते हैं. किचन में चीनी पर लगी चीटियों (Ants) को देखकर अब आप और परेशान नहीं होंगे.

LIVE TV