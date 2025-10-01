एंग्जायटी अटैक में काम आएगा 5-4-3-2-1 रूल! पलभर में मिल सकती है राहत

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम हो गए हैं, कभी नौकरी का दबाव कभी पढ़ाई की टेंशन तो कभी रिश्तों की उलझनें. इन सब दिक्कतों के बीच कई बार लोगों को अचानक तेज धड़कन, सांस फूलना या घबराहट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति को एंग्जायटी अटैक कहा जाता है. ये पल बहुत कठिन होता है और ऐसे समय में व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि वह खुद को कैसे संभाले. कई रिसर्च का में ऐसा बताया गया है कि एंग्जायटी अटैक के दौरान एक आसान सा नियम अपनाकर काफी हद तक राहत पाई जा सकती है. आज हम आपको बताएंगे क्या है ये 5-4-3-2-1 रूल.

टेक्निक

एंग्जायटी अटैक में आराम दिलाने की ये टेक्निक एक ग्राउंडिंग टेक्निक कहलाती है जिसका मकसद है कि जब आप चिंता या पैनिक अटैक का शिकार हों तो आपका ध्यान भटकाया जा सकते. ऐसा करने से आपका मन उस घबराहट से बाहर निकल सके. इस रूल में आपको धीरे-धीरे हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जिसके बाद आपको काफी राहत महसूस होगी. आए हम आपको बताते हैं कैसे आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं.

क्या है 5-4-3-2-1 रूल

एंग्जायटी अटैक आने पर अपने आसपास मौजूद 5 चीजों को देखने की कोशिश करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा और आपकी हालत में सुधार होगा. 5 चीजों को देखने के बाद अपने आसपास किसी 4 चीजों को टच करें. ऐसा करने से एंग्जायटी को कम करने में मदद मिलती है. अब आप ऐसे किसी 3 बातों या लोगों के बारे में सोचें और उनके साथ बिताए हुए ऐसे पलों को याद करें जिनसे आपको खास लगाव हो. अब अपने आसपास मौजूद किसी 2 चीजों की खुशबू को महसूस करें ये खुशबू परफ्यूम, लिप बाल्म, क्रीम या किसी भी चीज की हो सकती है. अब अगर आपके पास कोई खाने की चीज मौजूद है तो उसका स्वाद चखें. इन रूल्स को फॉलो कर के आपको एंग्जायटी अटैक में काफी आराम मिलेगा.

फोकस लेवल

इस रूल को फॉलो करने के दौरान आपका दिमाग धीरे धीरे उस डर और घबराहट से हटकर एक नए फोकस में जाने लगेगा और ये बदलाव आपके मन को शांत करता जाएगा. 5-4-3-2-1 रूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है. इस रूल को फॉलो करने से आपका फोकस लेवल भी बढ़ता है.

Disclaimer

