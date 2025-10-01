Advertisement
एंग्जायटी अटैक में काम आएगा 5-4-3-2-1 रूल! पलभर में मिल सकती है राहत

Anxiety Attack Rule 5-4-3-2-1: आजकल की भागदौड़ के बीच बहुत से लोग तरह-तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. इन दिक्कतों में से सबसे आम दिक्कत है एंग्जायटी और स्ट्रेस की. बहुत से लोग एंग्जायटी अटैक आने पर काफी पैनिक करने लगते हैं जिससे एंग्जायटी अटैक और ज्यादा बढ़ जाता है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप 5-4-3-2-1 रूल को फॉलो कर के एंग्जायटी अटैक के दौरान आराम पा सकते हैं.

 

Oct 01, 2025
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम हो गए हैं, कभी नौकरी का दबाव कभी पढ़ाई की टेंशन तो कभी रिश्तों की उलझनें.  इन सब दिक्कतों के बीच कई बार लोगों को अचानक तेज धड़कन, सांस फूलना या घबराहट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति को एंग्जायटी अटैक कहा जाता है. ये पल बहुत कठिन होता है और ऐसे समय में व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि वह खुद को कैसे संभाले. कई रिसर्च का में ऐसा बताया गया है कि एंग्जायटी अटैक के दौरान एक आसान सा नियम अपनाकर काफी हद तक राहत पाई जा सकती है. आज हम आपको बताएंगे क्या है ये 5-4-3-2-1 रूल.

टेक्निक 
एंग्जायटी अटैक में आराम दिलाने की ये टेक्निक एक ग्राउंडिंग टेक्निक कहलाती है जिसका मकसद है कि जब आप चिंता या पैनिक अटैक का शिकार हों तो आपका ध्यान भटकाया जा सकते. ऐसा करने से आपका मन उस घबराहट से बाहर निकल सके. इस रूल में आपको धीरे-धीरे हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जिसके बाद आपको काफी राहत महसूस होगी. आए हम आपको बताते हैं कैसे आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं.

क्या है 5-4-3-2-1 रूल
एंग्जायटी अटैक आने पर अपने आसपास मौजूद 5 चीजों को देखने की कोशिश करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा और आपकी हालत में सुधार होगा. 5 चीजों को देखने के बाद अपने आसपास किसी 4 चीजों को टच करें. ऐसा करने से एंग्जायटी को कम करने में मदद मिलती है. अब आप ऐसे किसी 3 बातों या लोगों के बारे में सोचें और उनके साथ बिताए हुए ऐसे पलों को याद करें जिनसे आपको खास लगाव हो. अब अपने आसपास मौजूद किसी 2 चीजों की खुशबू को महसूस करें ये खुशबू परफ्यूम, लिप बाल्म, क्रीम या किसी भी चीज की हो सकती है. अब अगर आपके पास कोई खाने की चीज मौजूद है तो उसका स्वाद चखें. इन रूल्स को फॉलो कर के आपको एंग्जायटी अटैक में काफी आराम मिलेगा.

फोकस लेवल
इस रूल को फॉलो करने के दौरान आपका दिमाग धीरे धीरे उस डर और घबराहट से हटकर एक नए फोकस में जाने लगेगा और ये बदलाव आपके मन को शांत करता जाएगा. 5-4-3-2-1 रूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती  है. इस रूल को फॉलो करने से आपका फोकस लेवल भी बढ़ता है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

54321 ruleanxiety attack rulemental healthhow to calm anxiety attack

