Apple Benefits in hindi: इस वक्त रोज खाना शुरू कर दें 1 सेब, ये 7 फायदे हैरान कर देंगे

Apple Benefits in hindi: सेब एक ऐसा फल है जो हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है. यह वजन, दिल, पाचन और त्वचा का खास ख्याल रखता है. अगर आप अपनी डाइट में सेब को शामिल करें तो 7 जबरदस्त फायदे मिलेंगे. आइए जानते हैं...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:02 PM IST
Apple Benefits in hindi:सेहत के लिए फल बेहद फायदेमंद होते हैं. बात जब सेबफल की आती है तो इसे सुपरफूड कैटेगरी में रखा गया है. सेब एक ऐसा फल है जिसे दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इसका स्वाद ही नहीं, बल्कि इसके सेहतमंद गुण भी इसे बेहद खास बनाते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आप रोज एक सेब खाने से समय तक बीमारियों से दूर रह सकते हैं. इस आर्टिकल में हम सेब के पोषक तत्व, इसे खाने का तरीका और सही वक्त के बारे में जानेंगे. 

सेब क्यों है सेहत के लिए फायदेमंद?

सेब सेहत के लिए अपने गुणों के चलते फायदेमंद है. इस फल में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं. ये सभी तत्व शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पाचन को दुरुस्त रखने और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. अगर रोज इसका सेवन किया जाए तो कई बीमारियों को टाटा-बॉय-बॉय होना तय है.

एक मीडियम सेब में क्या-क्या पाया जाता है?

  • कैलोरी- 95
  • कार्बोहाइड्रेट- 25 ग्राम
  • फाइबर- 4 ग्राम
  • शुगर- 19 ग्राम
  • प्रोटीन- 1 ग्राम
  • वसा- 0.3 ग्राम
  • पानी- 156 ग्राम

सेब के प्रमुख फायदे

1. वजन घटाने में मददगार

सेब में कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है. यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती. कई  रिसर्च के मुताबिक, रोजाना सेब खाने से धीरे-धीरे वजन कम करने में मदद मिलती है.

2. डायबिटीज के खतरे को कम करता है

सेब में मौजूद नैचुरल शुगर और फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं. इससे टाइप-2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो सकता है.

3. दिल के लिए फायदेमंद

सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है.

4. पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है

सेब में पाया जाने वाला फाइबर कब्ज को दूर करता है और पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है.

5. कैंसर से बचाव में सहायक

कई अध्ययनों के अनुसार, सेब में मौजूद फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं.

6. दांतों और त्वचा के लिए फायदेमंद

सेब का सेवन करने से दांत मजबूत रहते हैं और चेहरे की त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है.

7. दिमाग को तेज बनाता है

सेब में पाए जाने वाले तत्व दिमागी कोशिकाओं को सक्रिय रखते हैं और याददाश्त को बेहतर बनाते हैं.

सेब खाने का सही समय क्या है?

सुबह खाली पेट सेब खाना सबसे फायदेमंद माना जाता है. इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व अच्छी तरह मिलते हैं और दिनभर एनर्जी बनी रहती है. रात में सेब खाने से बचें, क्योंकि इससे पाचन में परेशानी हो सकती है. 

इस बात का ध्यान रखें

रोजाना 1 से 2 सेब खाना पर्याप्त है.अगर आपको शुगर या पाचन से जुड़ी समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें. सेब को अच्छी तरह धोकर ही खाएं ताकि उस पर मौजूद कीटनाशक शरीर में न जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

