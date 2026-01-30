Advertisement
एप्पल साइडर विनेगर या ग्रीन टी? वजन कम करने लिए क्या है ज्यादा बेहतर

एप्पल साइडर विनेगर या ग्रीन टी? वजन कम करने लिए क्या है ज्यादा बेहतर

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं. चलिए जानते हैं वजन कम करने के लिए ग्रीन टी या एप्पल साइडर विनेगर क्या है बेस्ट

 

Jan 30, 2026
एप्पल साइडर विनेगर या ग्रीन टी? वजन कम करने लिए क्या है ज्यादा बेहतर

Apple Cider Vinegar vs Green Tea: बिजी लाइफस्टाइल में लोगों का खानपान भी काफी अनहेल्द हो चुका है. गलत खानपान की वजह से लोग मोटापे का शिकार हैं.अनहेल्दी डाइट की वजह से एक बार वजन बढ़ना शुरू हो जाता है तो जल्दी से कम होने का नाम नहीं लेता है. वजन कम करने के लिए अक्सर लोग ग्रीन टी और एप्पल साइडर विनेगर पीने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं वजन कम करने के लिए क्या ज्यादा बेहतर है. 

सेब के सिरके के फायदे 
सेब के सिरके को पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है. इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर पीने से मेटाबॉलिक रेट भी मजबूत होता है जो कि वजन कम करने में मदद करता है. सेब के सिरके से बॉडी फंक्शनिंग भी अच्छी होती है. सेब के सिरके को रोजाना नहीं पीना चाहिए. हफ्ते में 2 से 3 बार ही एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करें. इसके अलावा एक गिलास पानी में एक चम्मच सिरके को डाले. 

ग्रीन टी के फायदे 
ग्रीन टी में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, कैफीन, विटामिन्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ग्रीन टी का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जो कि वजन कम करने में मदद करता है. ग्रीन टी को पीने से चेहरे पर भी निखार आता है. तनाव दूर करने के लिए ग्रीन टी बेहद मददगार है. 

वजन कम करने के लिए क्या है फायदेमंद 
ग्रीन टी और एप्पल साइडर विनेगर दोनों ही वजन कम करने में मददगार है. वजन कम करने के अलावा इन ड्रिंक्स का सेवन करने से शरीर को अन्य फायदे मिलते हैं. आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी एक ड्रिंक का चयन कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

