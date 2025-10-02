Advertisement
रात में सोने से पहले नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, सुबह तक खिल उठेगा चेहरा!

Skin Care Tips:  अगर आप रोजाना अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल करते हैं, तो आपकी त्वचा हमेशा खिली-खिली और बेदाग नजर आएगी. आज आपको बताते हैं रात में सोने से पहले नारियल तेल में क्या मिलाकर आपको लगाना चाहिए.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:25 PM IST
Skin Care Tips:  स्किन से जुड़ी समस्या आजकल लोगों को काफी ज्यादा होने लगती है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बदलते खान-पान की वजह से स्किन पर कई समस्या आने लगती हैं, जिस वजह से लोग पार्लर जाकर फेशियल और महंगे-महंगे ट्रीटमेंट्स को करवाना पसंद करते हैं. तरह-तरह के स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से चेहरे पर कई समस्या होने लगती है. नारियल तेल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. रात में सोने से पहले अगर आप नारियल तेल के साथ में कपूर को लगाते हैं, तो आपकी स्किन पर काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है. आइए आपको बताते हैं.
 

चेहरे पर नारियल का तेल और कपूर लगाने के फायदे
 

1. ग्लोइंग स्किन 

अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो आप रात में सोने से पहले नारियल तेल में कपूर मिलाकर लगा सकते हैं. इसको स्किन पर लगाने के बाद आपकी स्किन खिली-खिली नजर आएगी.
 

2. दाग-धब्बे दूर

अगर आप नारियल के तेल और कपूर को मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं, तो दाग-धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं. त्वचा को मुलायम और कोमल बनाने के लिए इसको आपको रोजाना सोने से पहले चेहरे पर लगाना चाहिए.
 

3.  फाइन लाइन्स 

नारियल के तेल और कपूर को अगर आप चेहरे पर लगाते हैं, तो आप कुछ फाइन लाइन्स की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं. चेहरे पर लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें और फिर आपको सुबह अपने चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर लेना है.
 

4. त्वचा को मुलायम और कोमल

अगर आप नारियल तेल में कपूर को मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं, तो त्वचा को मुलायम और कोमल आप बना सकते हैं. रात में सोने से पहले अगर आप इसको लगाते हैं, तो सुबह तक आपको खिली-खिली त्वचा मिल सकती है.
 

इसे भी पढ़ें: शहनाज हुसैन से जानें ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट, बस चेहरे पर लगा लें ये चीजें!

 
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

