महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को छोड़िए! त्वचा पर गुलाबी-गुलाबी निखार पाने के लिए लगाएं ये खास फेस पैक!

How To Get Pink Glowing Skin: स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आपको त्वचा की देखभाल करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. लोग चेहरे पर पिंक निखार पाने के लिए कई तरह-तरह के महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को लगाते हैं, जिससे चेहरे पर कई दिक्कतें भी होती हैं. अगर आप चेहरे पर गुलाबी निखार पाना चाहते हैं, तो आपको चुकंदर और शहद से बना फेस मास्क लगाना चाहिए. ये आपकी स्किन को चमकदार बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. आज आपको बताते हैं आप कैसे इसको बनाकर चेहरे पर आसानी से लगा सकते हैं.



चुकंदर और शहद का फेस पैक कैसे बनाएं?

चुकंदर और शहद का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें चुकंदर के रस और एक स्पून शहद को मिलाकर मिक्स कर लेना है. ये एक केमिकल फ्री फेस पैक है इसको आपको डेली लगाना चाहिए.



चुकंदर और शहद का फेस पैक चेहरे पर लगाने के फायदे



1. चेहरे पर पिंक निखार

अगर आप महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की जगह पर चुकंदर और शहद का फेस पैक चेहरे पर लगाते हैं, तो आपको जबरदस्त निखार देखने को मिल सकता है. औषधीय गुणों से भरपूर ये फेस पैक आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है.



2. दाग-धब्बे कम

चेहरे के दाग-धब्बे को कम करने के लिए आपको चुकंदर और शहद का फेस पैक चेहरे पर लगाना चाहिए. अपनी स्किन को बेदाग बनाने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.



3. त्वचा के हाइड्रेट

अगर आप इस फेस पैक को हफ्ते में 4 दिन लगाते हैं, तो इससे आपकी स्किन काफी ज्यादा हाइड्रेट नजर आएगी और दिनभर आप खिले-खिले नजर आएंगे. आपको इसे एक बार जरूर लगाना चाहिए.

4. फेस की महीन रेखाएं कम

अगर आपके चेहरे पर महीन रेखाएं होना शुरू हो गई हैं, तो आप इस फेस पैक को रात में लगा सकते हैं. आपको महीनेभर में बेहतर असर देखने को मिल सकता है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.