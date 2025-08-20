महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को छोड़िए! त्वचा पर गुलाबी-गुलाबी निखार पाने के लिए लगाएं ये खास फेस पैक!
Advertisement
trendingNow12888794
Hindi Newsलाइफस्टाइल

महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को छोड़िए! त्वचा पर गुलाबी-गुलाबी निखार पाने के लिए लगाएं ये खास फेस पैक!

How To Get Pink Glowing Skin:  चेहरे को हमेशा खिला-खिला और ग्लोइंग रखने के लिए त्वचा की देखभाल करनी चाहिए. आज आपको बताते हैं पिंक ग्लो पाने के लिए आप क्या लगा सकते हैं?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को छोड़िए! त्वचा पर गुलाबी-गुलाबी निखार पाने के लिए लगाएं ये खास फेस पैक!

How To Get Pink Glowing Skin:  स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आपको त्वचा की देखभाल करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. लोग चेहरे पर पिंक निखार पाने के लिए कई तरह-तरह के महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को लगाते हैं, जिससे चेहरे पर कई दिक्कतें भी होती हैं. अगर आप चेहरे पर गुलाबी निखार पाना चाहते हैं, तो आपको चुकंदर और शहद से बना फेस मास्क लगाना चाहिए. ये आपकी स्किन को चमकदार बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. आज आपको बताते हैं आप कैसे इसको बनाकर चेहरे पर आसानी से लगा सकते हैं. 
 

चुकंदर और शहद का फेस पैक कैसे बनाएं?

चुकंदर और शहद का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें चुकंदर के रस और एक स्पून शहद को मिलाकर मिक्स कर लेना है. ये एक केमिकल फ्री फेस पैक है इसको आपको डेली लगाना चाहिए.
 

चुकंदर और शहद का फेस पैक चेहरे पर लगाने के फायदे
 

1. चेहरे पर पिंक निखार

अगर आप महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की जगह पर चुकंदर और शहद का फेस पैक चेहरे पर लगाते हैं, तो आपको जबरदस्त निखार देखने को मिल सकता है. औषधीय गुणों से भरपूर ये फेस पैक आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है.
 

2. दाग-धब्बे कम 

चेहरे के दाग-धब्बे को कम करने के लिए आपको चुकंदर और शहद का फेस पैक चेहरे पर लगाना चाहिए. अपनी स्किन को बेदाग बनाने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.
 

3. त्वचा के हाइड्रेट 

अगर आप इस फेस पैक को हफ्ते में 4 दिन लगाते हैं, तो इससे आपकी स्किन काफी ज्यादा हाइड्रेट नजर आएगी और दिनभर आप खिले-खिले नजर आएंगे. आपको इसे एक बार जरूर लगाना चाहिए.

 

इसे भी पढ़ें: पार्टी में जाने से पहले चेहरे पर लगा लें ये फेस्क पैक, चेहरे पर दिखेगा ग्लो!
 

4. फेस की महीन रेखाएं कम

अगर आपके चेहरे पर महीन रेखाएं होना शुरू हो गई हैं, तो आप इस फेस पैक को रात में लगा सकते हैं. आपको महीनेभर में बेहतर असर देखने को मिल सकता है. 
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Beetroot Face Maskskin care tipsglowing skin tips

Trending news

दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमला, पत्‍थर मारने की कोशिश; जान लीजिए हेल्‍थ अपडेट
rekha gupta
दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमला, पत्‍थर मारने की कोशिश; जान लीजिए हेल्‍थ अपडेट
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
;