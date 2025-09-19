हफ्ते में बस 1 बार बालों पर लगाएं ये होममेड कंडीशनर, केमिकल नहीं! नेचुरल तरीके से सोफ्ट होंगे बाल

Hair Care: बाजार में मिलने वाले ज्यादातर हेयर कंडीशनर्स केमिकल्स वाले होते हैं, जो लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में लंबे समय में बालों का नेचुरल नमी खो जाती है, बाल बेजान और रफ हो जाते हैं. अगर आप भी अपने बालों को बिना किसी साइड इफेक्ट के सोफ्ट, चमकदार और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हफ्ते में बस एक बार घर पर बना हुआ यह नेचुरल कंडीशनर जरूर इस्तेमाल करें. इस खबर में हम आपको बालों को कंडीशन करने के घरेलू नुस्खे बताएंगे.

दही और शहद का कंडीशनर

दही और शहद का कंडीशनर बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच ताजा दही में 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और अच्छे से फेंट लें. इसके बाद शैंपू करने से पहले इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की लेंथ पर लगाएं. 20 से 30 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें. दही बालों को मॉइस्चराइज करता है और शहद उनमें चमक लाता है. यह ड्राई और डैमेज्ड बालों के लिए बहुत फायदेमंद है.

एलोवेरा जेल और नारियल तेज कंडीशनर

एलोवेरा जेल और नारियल तेज का कंडीशनर बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं. इसे बालों की लेंथ पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें और 20 मिनट तक छोड़ दें. फिर माइल्ड शेंपू से धो लें. एलोवेरा बालों को सॉफ्ट बनाता है और नारियल तेल जड़ों को पोषण देने का काम करता है. यह कंडीशनर फ्रिजी बालों के लिए बेहद फायदेमंद है.

केला और ऑलिव ऑयल का मास्क

आपको बात दें, केला और ऑलिव ऑयल का मास्क भी आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. 1 पका हुआ केला मैश करें और उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं. इस पेस्ट को बालों पर लगाएं और शॉवर कैप पहने लें. 30 मिनट रखने के बाद बालों को धो लें. केला बालों को डीप कंडीशन करता है और ऑलिव ऑयल उन्हें मुलायम बनाता है. खासतौर पर ड्राई और उलझे बालों के लिए इस मास्क बेहद फायदेमंद है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.