हफ्ते में बस 1 बार बालों पर लगाएं ये होममेड कंडीशनर, केमिकल नहीं! नेचुरल तरीके से सोफ्ट होंगे बाल
Advertisement
trendingNow12929255
Hindi Newsलाइफस्टाइल

हफ्ते में बस 1 बार बालों पर लगाएं ये होममेड कंडीशनर, केमिकल नहीं! नेचुरल तरीके से सोफ्ट होंगे बाल

Homemade Conditioner: बालों को सोफ्ट करने के लिए लोग कंडीशनर लगाते हैं. लेकिन ये कंडीशनर अक्सर बालों को खराब कर देते हैं. ऐसे में बालों को सोफ्ट बनाने के लिए आप घर पर ये कंडीशनर बना सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हफ्ते में बस 1 बार बालों पर लगाएं ये होममेड कंडीशनर, केमिकल नहीं! नेचुरल तरीके से सोफ्ट होंगे बाल

Hair Care: बाजार में मिलने वाले ज्यादातर हेयर कंडीशनर्स केमिकल्स वाले होते हैं, जो लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में लंबे समय में बालों का नेचुरल नमी खो जाती है, बाल बेजान और रफ हो जाते हैं. अगर आप भी अपने बालों को बिना किसी साइड इफेक्ट के सोफ्ट, चमकदार और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हफ्ते में बस एक बार घर पर बना हुआ यह नेचुरल कंडीशनर जरूर इस्तेमाल करें. इस खबर में हम आपको बालों को कंडीशन करने के घरेलू नुस्खे बताएंगे.

 

दही और शहद का कंडीशनर 
दही और शहद का कंडीशनर बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच ताजा दही में 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और अच्छे से फेंट लें. इसके बाद शैंपू करने से पहले इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की लेंथ पर लगाएं. 20 से 30 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें. दही बालों को मॉइस्चराइज करता है और शहद उनमें चमक लाता है. यह ड्राई और डैमेज्ड बालों के लिए बहुत फायदेमंद है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

एलोवेरा जेल और नारियल तेज कंडीशनर
एलोवेरा जेल और नारियल तेज का कंडीशनर बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं. इसे बालों की लेंथ पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें और 20 मिनट तक छोड़ दें. फिर माइल्ड शेंपू से धो लें. एलोवेरा बालों को सॉफ्ट बनाता है और नारियल तेल जड़ों को पोषण देने का काम करता है. यह कंडीशनर फ्रिजी बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. 

 

केला और ऑलिव ऑयल का मास्क
आपको बात दें, केला और ऑलिव ऑयल का मास्क भी आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. 1 पका हुआ केला मैश करें और उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं. इस पेस्ट को बालों पर लगाएं और शॉवर कैप पहने लें. 30 मिनट रखने के बाद बालों को धो लें. केला बालों को डीप कंडीशन करता है और ऑलिव ऑयल उन्हें मुलायम बनाता है. खासतौर पर ड्राई और उलझे बालों के लिए इस मास्क बेहद फायदेमंद है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Hair carehomemade conditioner

Trending news

लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
DNA Analysis
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
Bengaluru
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
;