सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, घुटनों तक लंबी हो सकती है आपकी चोटी!
Advertisement
trendingNow12911995
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, घुटनों तक लंबी हो सकती है आपकी चोटी!

Hair Care Tips:  हर महिला अपने बालों को लंबा-घना बनाना चाहती हैं आज आपको बताते हैं सरसों के तेल में कौन सी चीज को मिलाकर लगाने से आप बालों को लंबा-घना बना सकती हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 07, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, घुटनों तक लंबी हो सकती है आपकी चोटी!

Hair Care Tips:  हर महिला की ख्वाहिश लंबे बालों को पाना होता है. गलत खानपान, खराब जीवनशैली, प्रदूषण और तनाव के कारण बालों से जुड़ी काफी सारी समस्या होने लगती है,जिसके चलते बालों का झड़ना शुरू हो जाता है. बालों को लंबा करने के लिए अधिकतर महिलाएं तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स को भी लगाना पसंद करती है लेकिन ऐसा करना आपके हेयर को नुकसान कर सकते हैं. सरसों का तेल आपकी हेल्थ और हेयर केयर के लिए भी फायदेमंद होता है. आइए बताते हैं.
 

लंबे बालों के लिए क्या करें?
 

सरसों के तेल और मेथी दाना तेल को कैसे बनाएं?

Add Zee News as a Preferred Source

लंबे बालों को पाने के लिए आपको सरसों का तेल, मेथी दाना को आपको लेना है और अब आपको 1 कढ़ाई लेनी है और सरसों का तेल भी आपको गरम कर लेना है. मेथी दाना को भी आपको कढ़ाई में डालकर इसको अच्छे से गरम कर लेना है. तेल का रंग बदलने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. बनने के बाद तेल को छान लें और स्टोर कर लें.  1 घंटे के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें. आपको जल्दी ही नतीजे देखने को मिल सकते हैं.
 

खास तेल को लगाने के फायदे
 

1. बालों की ग्रोथ 

बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको सरसों के तेल और मेथी दाना को मिलाकर तेल बना सकते हैं. कुछ ही महीनों में आपके बाल घुटनों तक पहुंच जाएंगे.
 

2. बाल झड़ने को रोकना

अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकते हैं, तो आप इस खास तेल को बनाकर बालों में लगा सकते हैं. नियमित प्रयोग से आपके बाल काफी लंबे और घने और झड़ने से रोक सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: चेहरे को ग्लोइंग रखने के लिए लगाएं ये 5 चीजें, हर कोई पूछेगा दमकती स्किन का राज! 
 

3.  सफेद बालों से राहत 

समय से पहले ही सफेद बाल हो गए हैं, तो आप इस तेल को लगा सकते हैं. सफेद बालों की समस्या को दूर करने के लिए भी ये काफी ज्यादा मददगार हो सकता है. 
 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

hair care tipshomemade oil for long hairMustard oil

Trending news

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्रग्रहण के सूतक में बिल्कुल न करें ये काम, जिंदगी भर पड़ेगा पछताना, हाथ से निकल जाएगा सबकुछ
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्रग्रहण के सूतक में बिल्कुल न करें ये काम, जिंदगी भर पड़ेगा पछताना, हाथ से निकल जाएगा सबकुछ
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
;