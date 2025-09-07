सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, घुटनों तक लंबी हो सकती है आपकी चोटी!

Hair Care Tips: हर महिला की ख्वाहिश लंबे बालों को पाना होता है. गलत खानपान, खराब जीवनशैली, प्रदूषण और तनाव के कारण बालों से जुड़ी काफी सारी समस्या होने लगती है,जिसके चलते बालों का झड़ना शुरू हो जाता है. बालों को लंबा करने के लिए अधिकतर महिलाएं तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स को भी लगाना पसंद करती है लेकिन ऐसा करना आपके हेयर को नुकसान कर सकते हैं. सरसों का तेल आपकी हेल्थ और हेयर केयर के लिए भी फायदेमंद होता है. आइए बताते हैं.



लंबे बालों के लिए क्या करें?



सरसों के तेल और मेथी दाना तेल को कैसे बनाएं?

Add Zee News as a Preferred Source

लंबे बालों को पाने के लिए आपको सरसों का तेल, मेथी दाना को आपको लेना है और अब आपको 1 कढ़ाई लेनी है और सरसों का तेल भी आपको गरम कर लेना है. मेथी दाना को भी आपको कढ़ाई में डालकर इसको अच्छे से गरम कर लेना है. तेल का रंग बदलने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. बनने के बाद तेल को छान लें और स्टोर कर लें. 1 घंटे के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें. आपको जल्दी ही नतीजे देखने को मिल सकते हैं.



खास तेल को लगाने के फायदे



1. बालों की ग्रोथ

बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको सरसों के तेल और मेथी दाना को मिलाकर तेल बना सकते हैं. कुछ ही महीनों में आपके बाल घुटनों तक पहुंच जाएंगे.



2. बाल झड़ने को रोकना

अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकते हैं, तो आप इस खास तेल को बनाकर बालों में लगा सकते हैं. नियमित प्रयोग से आपके बाल काफी लंबे और घने और झड़ने से रोक सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: चेहरे को ग्लोइंग रखने के लिए लगाएं ये 5 चीजें, हर कोई पूछेगा दमकती स्किन का राज!



3. सफेद बालों से राहत

समय से पहले ही सफेद बाल हो गए हैं, तो आप इस तेल को लगा सकते हैं. सफेद बालों की समस्या को दूर करने के लिए भी ये काफी ज्यादा मददगार हो सकता है.



(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)