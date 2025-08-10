30 के बाद भी यंग और खूबसूरत दिखने के लिए कॉफी के साथ मिलाकर लगा लें ये 2 चीज, हर कोई पूछेगा खूबसूरती का राज!
Glowing Skin care Tips After 30:  अगर आप स्किन को ग्लोइंग और चमकदार 30 की उम्र के बाद भी रखना चाहती हैं, तो  कॉफी आपकी मदद कर सकती हैं आज आपको बताते हैं आप इस खास पेस्ट को कैसे चेहरे पर लगा सकते हैं. 

Aug 10, 2025
Glowing Skin care Tips After 30:  बढ़ती उम्र के साथ-साथ चेहरे पर कई तरह-तरह की दिक्कतें होने लग जाती है, जो स्किन पर भी काफी बुरा असर डालती हैं. उम्र बढ़ने के साथ-साथ त्वचा पर कोलेजन की भी कमी अधिक होने लगती है.   चेहरे का निखार भी कम होने लग जाता है. अधिकतर महिलाएं चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स को लगाती हैं लेकिन उसका इस्तेमाल काफी ज्यादा करने से स्किन पर दिक्कतें बढ़ने लगती है. त्वचा पर झुर्रियां और फाइन लाइंस भी काफी ज्यादा दिखने लगती हैं. अगर आप स्किन को 30 के बाद भी यंग और खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो कॉफी के साथ मिलाकर कुछ चीजों को आप लगा सकते हैं.  कॉफी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है.  चेहरे की चमक को बढ़ाने और ग्लोइंग रखने के लिए भी ये काफी ज्यादा मददगार होती है. अगर आप भी स्किन को चमकदार, यंग और खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो खास पेस्ट को आप लगा सकते हैं. आइए बताते हैं.
 

30 के बाद स्किन को यंग और खूबसूरत कैसे बनाएं?
 

1. कॉफी के साथ चावल के आटे का पेस्ट 

30 के बाद स्किन को यंग और खूबसूरत रखने के लिए कॉफी के साथ चावल के आटे का पेस्ट मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं.  चेहरे का ग्लो बरकरार रखने के लिए आपको इसको लगा लेना चाहिए. चावल का आटा आपको एक छोटे से बाउल में लेना है और इसमें कॉफी को मिलाकर पेस्ट बना लेना है. पेस्ट को चेहरे पर लगा कर रखें. 15 मिनट तक आपको इसको चेहरे पर लगाकर रखना चाहिए. 15-20 मिनट के बाद आपको इसको धो देना चाहिए. डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार होती है. 
 

2. कॉफी के साथ बेसन 

अगर आप स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आप कॉफी के साथ बेसन के पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं. 30 के बाद वाली महिलाओं को स्किन ग्लोइंग रखने के लिए भी ये पेस्ट फायदेमंद होता है. 2 चम्मच बेसन, चुटकीभर कॉफी को मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लें और अब इसको अपने चेहरे पर लगा लें और 15 मिनट के बाद इसको साफ पानी से धो दें. त्वचा के दाग-धब्बों को हटाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. बेसन त्वचा का निखार बढ़ाने के लिए मददगार है.

रितिका

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

