गंजी खोपड़ी में नए बालों को उगाने के लिए लगा सकते हैं ये 5 सीक्रेट चीजें, कमर तक झूलेगी चोटी!
गंजी खोपड़ी में नए बालों को उगाने के लिए लगा सकते हैं ये 5 सीक्रेट चीजें, कमर तक झूलेगी चोटी!

Hair Care Tips:  अगर आप अपनी गंजी खोपड़ी से काफी ज्यादा परेशान हैं और बालों को लंबा-घना बनाना चाहती हैं, तो आपको कुछ  सीक्रेट चीजें बताते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:16 PM IST
गंजी खोपड़ी में नए बालों को उगाने के लिए लगा सकते हैं ये 5 सीक्रेट चीजें, कमर तक झूलेगी चोटी!

Hair Care Tips:  हर लड़की का सपना होता है बालों को लंबा, घना बनाना लेकिन आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और बिगाड़ते खान-पान की वजह से बालों से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आजकल कई सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं, जिस वजह से बालों के झड़ने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. कैमिकल वाले प्रोडक्ट्स आजकल की लडकियां काफी ज्यादा लगती हैं, जिस वजह से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आज आपको कुछ सीक्रेट चीजें बताते हैं, जिसे लगाने से आप अपने बालों को जड़ से मजबूत बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

गंजी खोपड़ी में नए बालों को उगाने के तरीके!
 

1. आंवला 

आंवला आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है, जो आपके बालों को भरपूर पोषण देता है. एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को झड़ने से रोकता है.
 

2. नारियल तेल  

नारियल तेल आपकी स्किन से लेकर बालों तक के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नारियल तेल जड़ों को गहराई से पोषण देने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा है.
 

3. मेथी दाना 

मेथी दाना भी आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. मेथी दाना रातभर भिगोकर इसको पीस लें और फिर इसको बालों में लगाकर 25 मिनट तक के लिए छोड़ दें. हल्के हाथों से आप मसाज कर सकते हैं.

 

4. अरंडी का तेल 

 

4. अरंडी का तेल

अरंडी का तेल आप बालों में लगा सकते हैं. स्कैल्प और बालों पर सोने से पहले आपको अच्छे से लगाना चाहिए. आपको इस ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना चाहिए.
 

5. प्याज का रस और नारियल का तेल

प्याज का रस और नारियल के तेल को साथ में मिला दें और फिर इसको अपने बालों में लगा दें. बालों की डेवलपमेंट और ग्रोथ को बढ़ने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.

;