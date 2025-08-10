डेड स्किन सेल्स हटाने के लिए हफ्तेभर तक चेहरे पर लगाएं ये 5 खास चीजें, मिलेगी गजब की चमकदार जवां त्वचा!

Dead Skin Remover Tips: चेहरे से डेड स्किन को हटाना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना आपके चेहरे पर कई और सारी दिक्कतें भी घेर सकती हैं. इसके होने से त्वचा बेजान और सुस्त नजर आने लगती है. डेड स्किन को नियमित रूप से हटाने से ही चेहरे की खोई हुई स्किन दोबारा से लौट आती है. कुछ लोग कई तरह-तरह की महंगी-महंगी चीजों को भी लगाते हैं लेकिन ऐसी चमक आपको मुश्किल ही देखने को मिलती है. धूल-मिट्टी, पसीने और प्रदूषण से स्किन का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है. समय-समय पर डेड स्‍किन को हटाना और स्किन की डीप क्‍लीनिंग भी करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप घर पर रखी कुछ चीजों की मदद से डेड स्किन सेल्स को आसानी से हटा सकते हैं. आइए जानते हैं.



डेड स्किन सेल्स को आसानी से कैसे हटाएं?



1. घरेलू स्‍क्रब

चेहरे से डेड सेल्‍स को अच्‍छे से हटाने के लिए आपको घर पर बने घरेलू स्‍क्रब का इस्तेमाल करके कर सकते हैं. हफ्ते में 1-2 बार स्‍क्रब करने से आपको गजब की स्किन देखने को मिल सकती हैं. स्किन की डलनेस को हटाकर इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए भी आपको रोजाना इसका इस्तेमाल करना चाहिए.



2. स्‍टीम से डीप क्लीनिंग

अगर आप अंदर तक चेहरे से डेड सेल्‍स को अच्‍छे से हटाना चाहते हैं, तो आप रोजाना भी स्‍टीम से डीप क्लीनिंग कर सकते हैं. चेहरे के पोर्स खुल जाते हैं और सारी गंदगी बाहर आ जाती है. चेहरे को पूरी तरह ढकने के बाद आपको 5-7 मिनट तक अच्छे से भाप लेकर गंदगि को निकाल सकते हैं.



3. फेस मास्‍क

चेहरे की सारी गंदगी को निकालने के लिए आपको अपने चेहरे पर फेस मास्‍क को भी लगाना चाहिए. हर हफ्ते 1-2 बार फेस मास्‍क को आपको लगा ही लेना चाहिए. फेस मास्‍क ऑयली स्किन को हटाने के लिए जरूरी होता है.



4. सोने से पहले फेस-वॉश

अगर आप स्किन को जरूरी पोषण और डेड स्किन सेल्स को हटाना चाहते हैं, तो आपको सोने से पहले मेकअप को हटाकर अपना अच्छे से स्किन केयर करना चाहिए. वरना चेहरे पर कई सारी गंदगी हो जाएगी.



5. कॉफी और दही

डेड स्किन सेल्स को चेहरे से हटाने के लिए आपको कॉफी और दही का फेस मास्क चेहरे पर लगाना चाहिए. ये आपकी स्किन को हेल्दी रखने के साथ-साथ गंदगी को भी काफी हद तक साफ करता है.