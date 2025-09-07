चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग रखने के लिए लगाएं ये 5 चीजें, हर कोई पूछेगा दमकती स्किन का राज!
Glowing Skin Secrets:  अगर आप स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को चेहरे पर लगाकर चमकदार बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:14 AM IST
Glowing Skin Secrets:  अधिकतर लड़कियां अपनी स्किन की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए  महंगे फेशियल और ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, जिस वजह से स्किन प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो जाती हैं. लोग तरह-तरह के ब्यूटी और स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. धूप, धूल-मिट्टी और पसीने के कारण स्किन से जुड़ी कई समस्या का सामना करना पड़ता है अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आपको ऐसी 5 चीजें बताते हैं, जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग रखने के लिए क्या करें?
 

1. बेसन और हल्दी

अगर आप अपनी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग रखना चाहती हैं, तो आप बेसन और हल्दी के पेस्ट को चेहरे पर लगा सकती हैं. त्वचा के दाग-धब्बों, मुंहासों और टैनिंग से भी छुटकारा आप पा सकते हैं.
 

2. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपकी स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अगर आप स्किन को ग्लोइंग रखना चाहती हैं,तो इसको लगा सकते हैं. स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए भी इसको आप लगा सकते हैं. मुंहासों, दाग-धब्बों, पिगमेंटेशन भी इससे दूर हो सकती है.
 

3. गुलाब जल

गुलाब जल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. त्वचा को ठंडक पहुंचाने और अतिरिक्त तेल को हटाने में ये काफी ज्यादा मददगार होता है.  कॉटन बॉल की मदद से गुलाब जल को आप चेहरे पर लगा सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें:  चेहरे पर चांद सा नूर लाने के लिए रात में सोने से पहले लगाएं ये 2 चीजें

 

4. मुल्तानी मिट्टी

अगर आप अपनी स्किन को खिला-खिला रखना चाहते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं.  दाग-धब्बो, झाइयों और टैनिंग की समस्या को भी दूर करने के लिए ये फायदेमंद होता है. त्वचा की रंगत में निखार लाने में भी ये जरूरी है.
 

5. दही-शहद

अगर आप अपनी स्किन पर दही-शहद के पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं. चेहरे की गंदगी को दूर करने के लिए भी ये मददगार होता है. दही लगाने से त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है.
 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;