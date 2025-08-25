सॉफ्ट और ग्लोइंग त्वचा के लिए चेहरे पर लगाएं ये होममेड चीजें, मिलेगी Tamannaah Bhatia जैसी मिल्की ब्यूटी!
सॉफ्ट और ग्लोइंग त्वचा के लिए चेहरे पर लगाएं ये होममेड चीजें, मिलेगी Tamannaah Bhatia जैसी मिल्की ब्यूटी!

Tamannaah Bhatia Skin Care Secrets:  अगर आप तमन्ना भाटिया की तरह मिल्की स्किन पाना चाहती हैं, तो कुछ होममेड चीजें आपको बताते हैं, जिसको आपको चेहरे पर लगाना चाहिए.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:24 AM IST
Tamannaah Bhatia Skin Care Secrets:  तमन्ना भाटिया साउथ से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक अपनी खूबसूरती और एक्टिंग की दुनिया में अपना खास नाम बना चुकी हैं. उनकी मिल्की ब्यूटी देख हर कोई उनका कायल हो जाता है. लोग कई चीजों को अपने चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन कई समस्या चेहरे पर आने लगती हैं अगर आप भी अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ होममेड चीजों को चेहरे पर लगाकर चेहरे की खूबसूरती में चार-चांद लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

सॉफ्ट और ग्लोइंग त्वचा के लिए होममेड चीजें
 

1. बेसन, हल्दी का फेस पैक   

अगर आप अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं और स्किन को बेदाग रखना चाहते हैं, तो आप बेसन, हल्दी फेस का फेस पैक चेहरे पर लगा सकते हैं. आपकी स्किन काफी ज्यादा निखरती हुई नजर आएगी.
 

2. आलू के रस

आपको अपने चेहरे पर आलू का रस भी लगाना चाहिए. चेहरे पर गहरे दाग-धब्बे को कम करके आपकी खूबसूकती को बढ़ाने के लिए ये आपकी काफी मदद करता है. हफ्ते में 3 दिन या रात में सोने से पहले इसको लगा सकते हैं.
 

3. दही का पेस्ट  

आप अपनी स्किन पर दही का पेस्ट भी लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन को साफ करने और  दाग-धब्बे को दूर करने में आपकी मदद करता है. इसको लगाने से त्वचा मुलायम, चमकदार बनती है.
 

4. नीम का फेस पैक

आप घर पर बना हुआ नीम का फेस पैक भी लगा सकते हैं. फुंसियों को कम करने, दाग-धब्बे हटाने का काम करता है, इसको आप हफ्ते में 4 दिन भी अपनी स्किन पर आप लगा सकते हैं. 
 

5. मुल्तानी मिट्टी फेस पैक
 

अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और तमन्ना भाटिया की तरह बनाना चाहती हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी फेस पैक को चेहरे पर लगा सकती हैं. ये स्किन को अंदर से निखारने में मदद करेगी. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Tamannaah Bhatiatamannaah bhatia beauty secretstamanna bhatia beauty tips

