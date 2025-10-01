शहद के साथ मिलाकर लगाएं घर पर रखी ये 1 खास चीज, करवा चौथ पर मिलेगा चेहरे पर गजब का गोल्डन ग्लो

Karwa Chauth 2025 Skin Care Tips: इस साल करवाचौथ का त्योहार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ये दिन सभी सुहागिन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा खास माना जाता है. महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं. सोलह श्रृंगार करके सजती संवरती हैं और ये महिलाओं को खूब पसंद भी होता है. इस दिन हर महिला सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए पहले से ही काफी सारी तैयारियां कर लेती हैं. अगर आप इस दिन में चेहरे पर गजब का गोल्डन ग्लो पाना चाहती हैं, तो शहद के साथ में कुछ चीजों को मिलाकर आप लगा सकते हैं. ये स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. करवा चौथ के दिन फेस पर इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए भी ये मददगार साबित होता है. आइए आपको बताते हैं आप कैसे इसको चेहरे पर लगा सकते हैं.



शहद में क्या मिलाकर चेहरे पर लगाएं?

अगर आप करवा चौथ के दिन फेस पर इंस्टेंट ग्लो पाना चाहती हैं, तो शहद में हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगा सकती हैं, ये आपकी स्किन को अंदर से निखारने में मददगार साबित होता है.



Add Zee News as a Preferred Source

फेस पैक लगाने के फायदे



1. गंदगी साफ

अगर आप चेहरे पर करवा चौथ के दिन फेस की सारी गंदगी को हटाना चाहती हैं, तो शहद में हल्दी को मिलाकर लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.



2. गोल्डन ग्लो

गोल्डन ग्लो अगर आप करवा चौथ के दिन पाना चाहती हैं, तो आप शहद में हल्दी को मिलाकर चेहरे पर इसके पेस्ट को 10-15 मिनट तक लगाकर पानी पानी से साफ कर सकते हैं. फेस की नमी बरकरार रखने में भी ये आपकी मदद करेगा.



3. ग्लोइंग और बेदाग त्वचा

करवा चौथ के दिन ग्लोइंग और बेदाग त्वचा पाने के लिए भी आप शहद में हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. आपकी त्वचा से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में भी ये मददगार साबित होता है.



इसे भी पढ़ें: महंगा ब्लश नहीं! चुकंदर से पाएं नेचुरल गुलाबी गाल, जानें इसे बनाने के आसान तरीके