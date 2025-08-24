40 की उम्र के बाद भी 25 जैसा ग्लो पाने के लिए लगाएं ये होममेड स्क्रब, चमकने लगेगा चेहरा!

Homemade Scrub For Glowing Skin: स्किन की रोजाना देखभाल करनी चाहिए वरना कई समस्या हो सकती है आज आपको होममेड स्क्रब के बारे में बताते हैं, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं.
Trending Photos
Homemade Scrub For Glowing Skin: आजकल लोगों का खान-पान और जीवन शैली काफी ज्यादा अलग हो गई है, जिसके चलते चेहरे से जुड़ी कई दिक्कतें होने लग जाती है. प्रदूषण, केमिकल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स और खराब डाइट के कारण आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऑयली स्किन वाली महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए. बढ़ती उम्र के साथ-साथ चेहरे का निखार भी कम होना शुरू हो जाता है. अगर आप भी 40 की उम्र के बाद 25 जैसा ग्लो पाना चाहते हैं, तो कुछ होममेड स्क्रब को आप चेहरे पर लगा सकते हैं इसको लगाने के बाद महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए आपको बताते हैं.
स्किन के लिए होममेड स्क्रब
1. कॉफी फेस स्क्रब
कॉफी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. अगर आप हफ्ते में 3 दिन इस होममेड स्क्रब को अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो 40 की उम्र के बाद भी 25 जैसा ग्लो आप पा सकते हैं.
2. शहद, नींबू और चीनी फेस स्क्रब
आपको अपनी स्किन पर शहद, नींबू और चीनी फेस स्क्रब को लगाते हैं, तो आपकी स्किन खिली-खिली नजर आती है. ब्लैकहेड्स, मुंहासे और पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है.
3. शहद और दालचीनी का स्क्रब
अपनी स्किन से टैनिंग और मुंहासे को दूर करने के लिए आपको शहद और दालचीनी का स्क्रब चेहरे पर लगाना चाहिए. सूजन वाली त्वचा को शांत करने में भी ये मददगार साबित होता है.
4. नारियल और बादाम फेस स्क्रब
चेहरे पर मौजूद पोर्स को कम करने के लिए भी आपको नारियल और बादाम फेस स्क्रब लगाना चाहिए. 10 मिनट तक चेहरे पर लगाने से स्किन को चमकदार बनाने में मददगार होता है.
इसे भी पढ़ें: पीली हल्दी से हो सकते हैं काले बाल, जानें सफेद बालों के लिए कैसे बनाएं हेयर डाय
5. नारियल तेल और कॉफी फेस स्क्रब
अगर आप नारियल तेल और कॉफी फेस स्क्रब को चेहरे पर लगाते हैं, तो आप स्किन से जुड़ी कई समस्या को दूर कर सकते हैं. चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए ये मददगार होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.