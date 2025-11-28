Advertisement
40 की उम्र में भी चेहरे पर पाना चाहती हैं 25 जैसा निखार? रात में सोने से पहले कच्चे दूध में मिलाकर लगाएं ये पीली चीज

आजकल लोगों को अपनी स्किन केयर करने का समय ही नहीं मिल पाता है, जिस वजह से कम उम्र में ही बढ़े लगने लगते हैं, आइए आपको बताते हैं कच्चे दूध क्या मिलाकर आपको चेहरे पर लगाना चाहिए.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:09 PM IST
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोगों को अपना स्किन केयर करना का समय नहीं मिलता है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ स्किन पर कई तरह-तरह की दिक्कतें नजर आने लगती है, जो आपकी स्किन को खराब कर सकता है. झुर्रियां, फाइन लाइंस और डेड स्किन की समस्या काफी ज्यादा देखन को मिलती है. अगर आप अपनी स्किन को 40 की उम्र में भी 25 जैसा निखार देना चाहते हैं, तो आप कच्चा दूध चेहरे पर लगा सकते हैं. कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. कच्चा दूध स्किन की डेड सेल्स को हटाकर आपके चेहरे को निखारने का काम करता है. आइए आपको बताते हैं आप कच्चे दूध के साथ में मिलाकर क्या लगा सकते हैं.
 

 40 की उम्र में भी 25 जैसा निखार कैसे पाएं?
 

कच्चा दूध में क्या मिलाकर लगाएं?

अगर आप अपनी स्किन को निखारना चाहते हैं, तो आप कच्चे दूध में हल्दी को मिलाकर लगा सकते हैं. हल्दी आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. कच्चा दूध त्वचा को हाइड्रेट रखने में मददगार होता है. आइए आपको बताते हैं कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर लगाने के फायदे.
 

कच्चे दूध में हल्दी को मिलाकर लगाने के फायदे
 

1. पिंपल्स का खतरा कम

अगर आप कच्चे दूध में हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं, तो आप पिंपल्स के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं. आपकी स्किन को बेदाग करने में ये पेस्ट काफी ज्यादा मददगार होता है.
 

2. स्किन एलर्जी दूर

स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए भी आप कच्चे दूध में हल्दी को मिलाकर हफ्ते में 3 दिन भी आप आसानी से लगा सकते हैं. चेहरे को अंदर से साफ करके आपके चेहरे को निखारने का काम करता है.
 

3. चेहरे को ग्लोइंग 

अगर आप 40 की उम्र में भी चेहरे पर 25 जैसा निखार पाना चाहती हैं, तो आप कच्चे दूध में हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं, आपका चेहरा काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आएगा.
 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

