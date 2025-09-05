रात को चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से निखरेगी त्वचा, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका!
Benefits of applying aloe vera gel on face: एलोवेरा जेल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से स्किन पर ग्लो आता है. आइए जानते हैं रात को एलोवेरा जेल कैसे लगाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:46 PM IST
एलोवेरा जेल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. एलोवेरा जेल को स्किन पर लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन समस्या को दूर करने में मदद करता है. एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे और दाग-धब्बें भी दूर हो सकते हैं. ऐसे में स्किन पर निखार आता है. रोजाना एलोवेरा जेल लगाने से स्किन ग्लो करती हैं. आइए जानते हैं रात को एलोवेरा जेल कैसे लगाएं. 

चेहरे की ग्लो कैसे बढ़ाएं 
चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने स्किन पर निखार आता है. एलोवेरा जेल में मॉइश्चराइजिंग के गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन की नेचुरल नमी को बनाए रखते हैं. एलोवेरा जेल स्किन की ड्राईनेस दूर करता है. ड्राई स्किन से निजात पाने के लिए आप चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएंगे. 

दाग-धब्बों हटाने में है मददगार 
चेहरे के दाग-धब्बों को दूर करने के लिए आप रोज एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं. एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो कि चेहरे के दाग-धब्बों को दूर करने में मदद करते हैं. अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बों से परेशान हैं तो आप स्किन पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं. इसके बाद सुबह नॉर्मल पानी से चेहरा धो लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

टैनिंग दूर करें 
टैनिंग होना एक आम समस्या है. चेहरे की टैनिंग दूर करने के लिए आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं. एलोवेरा जेल टैनिंग सनबर्न की समस्या को ठीक कर सकता है. एलोवेरा जेल लगाने से स्किन की रंगत साफ होती है. 

झुर्रियां 
एलोवेरा जेल लगाने से स्किन की झुर्रियां और फाइन लाइंस की समस्या ठीक हो सकती है. एलोवेरा जेल लगाने से स्किन की फाइन लाइंस कम हो सकती है. यंग स्किन के लिए आप रोज रात को एलोवेरा जेल लगा सकते हैं.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

