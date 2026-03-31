April Fools' Day 2026 Pranks: दोस्तों को मूर्ख बनाने के लिए फटाफट से नोट करें ये जबरदस्त प्रैंक आइडियाज, हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Funny Prank Ideas For Friends: 1 अप्रैल को पूरे दुनियाभर में लोग अप्रैल फूल डे यानी मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं. ये एक दिन ऐसा होता है जिसमें लोग अपने दोस्तों, परिवार या आफिस के लोगों के साथ प्रैंक करके दिन को मजेदार बनाते हैं. प्रैंक को आपको इस तरह से करना चाहिए, जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो और साथ ही उनको किसी भी तरह की कोई थोस ना पहुंचे. अगर आप भी अप्रैल फूल्स डे को कुछ नए अंदाज में बनाना चाहते हैं, तो मजेदार आइडिया को नोट कर सकते हैं. इस दिन लोग एक-दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहते हैं और बनाने में काफी मजा भी आता है.



कुछ लोग फोन पर या मैसेज भेकर फूल बनाते हैं, तो कोई सामने से जाकर. इसमें मजा भी बहुत आता है और जो हंस-हंसकर पागल हो जाते हैं वो चीजें अलग ही होती है. ये दिन ऐसा होता है, जिसमें लोगों की अलग-अलग तरह से क्रिएटिविटी देखने को मिलती है. अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको भी बताते हैं. जबरदस्त प्रैंक आइडियाज के बारे आप बी चुपके से कर लें नोट.



दोस्तों को मूर्ख बनाने के लिए जबरदस्त प्रैंक आइडियाज



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1. डिस्काउंट वाउचर

अगर आप अप्रैल फूल्स डे वाले दिन अपने दोस्तों पर कुछ खास हंसी-मजाक वाला प्रैंक आप करना चाहते हैं, तो आप डिस्काउंट वाउचर वाला प्रैंक कर सकते हैं. आप उनको कॉल करके कहें कि लॉटरी लगी है.



2. प्रैंक कॉल

आप अपने दोस्त पर एक प्रैंक कॉल कर सकते हैं, जिसमें किसी नए नंबर से अपने दोस्त को कॉल करके उनके साथ तरह-तरह के डराने वाले मजाक को कर सकते हैं. आपके खिलाफ कंप्लेंट है या कुछ और फिर देखें ऐसा मजा आपको आने वाला है.



3. टूटी स्क्रीन

आप फोन की टूटी स्क्रीन वाला प्रैंक कर सकती हैं. टूटी हुई स्क्रीन वाला वॉलपेपर डाउनलोड करके आप उनके साथ में मजाक कर सकते हैं. आप उनको फोन दें और नीचें गिरा दें. उनकी घबराहट फिर देखने लायक होगी.



4. शादी का नकली कार्ड

आप अपने दोस्त पर शादी का नकली कार्ड वाला गजब का प्रैंक कर सकते हैं. इसमें बड़ा ही मजा आने वाला है. आपकी शादी फिक्स हो गई है और उन्हें जरूर आना है. फिर जो होगा उसको देखकर आपको खूब हंसी आएगी.



5. नकली लॉकडाउन मेसैज

आप अपने दोस्तों पर नकली लॉकडाउन मेसैज वाला प्रैंक भी कर सकते हैं. आपके दोस्त इस बात को लेकर सीरियस हो जाएंगे और फिर मजा ही मजा आ जाएगा.