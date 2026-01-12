कहीं आपका फ्रैक्चर भी तो नहीं बन रहा 'CRPS'? अर्चना पूरण सिंह की इस दुर्लभ बीमारी के लक्षण जान लीजिए

हाथ या पैर में चोट लगना या फ्रैक्चर होना आम बात है पर ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों या महीनों में ठीक भी हो जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य सी चोट धीरे धीरे एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी में भी बदल सकती है. हाल ही में जानी मानी अभिनेत्री और टीवी पर्सनैलिटी अर्चना पूरण सिंह की बीमारी ने इसी सवाल को लोगों के सामने खड़ा कर दिया है. उनकी चोट समय के साथ ठीक होने के बजाय एक दुर्लभ समस्या CRPS में बदल गई. इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है पर आज लोग इस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कहीं उनके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है.

क्या है CRPS

CRPS जिसे Complex Regional Pain Syndrome कहा जाता है ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें चोट के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता ही चला जाता है. ये बीमारी नसों से जुड़ी होती है और शरीर के किसी एक हिस्से को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है. अर्चना पूरण सिंह के मामले ने इस बीमारी को काफी चर्चा में ला दिया है. अगर फ्रैक्चर या चोट के बाद भी तेज दर्द सूजन और असहजता बनी हुई है तो इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है. समय रहते इस बीमारी की पहचान और इलाज बेहद ही जरूरी है.

होता है असहनीय दर्द

CRPS एक दुर्लभ लेकिन बेहद ही ज्यादा तकलीफदेह बीमारी मानी जाती है. इसमें शरीर की नसें सामान्य तरीके से काम करना बंद कर देती हैं. आमतौर पर चोट या फ्रैक्चर ठीक होने के बाद दर्द कम हो जाता है लेकिन CRPS में इसका उल्टा होता है. चोट ठीक होने लगती है लेकिन उस जगह पर दर्द और जलन लगातार बढ़ती ही चली जाती है. कई बार दर्द इतना तेज होता है कि अगर कोई हल्का सा छू भी ले तो बेहद असहनीय दर्द होने लगता है.

क्या होते हैं लक्षण

चोट लगे हुए हिस्सों में लगातार जलन या चुभन जैसा दर्द

हल्की सी छूअन पर झनझनाहट महसूस और तेज दर्द महसूस होना

उस हिस्से की स्किन का रंग बदल जाना

दर्द वाली जगह पर सूजन और जकड़न

अचानक से स्किन का ठंडा या गर्म महसूस होना

मांसपेशियों की कमजोरी

डॉक्टर की सलाह

अगर किसी भी व्यक्ति को फ्रैक्चर के बाद लंबे समय तक दर्द, सूजन या अजीब बदलाव महसूस हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. शुरुआती स्टेज में अगर इलाज शुरू हो जाए तो हालात को संभालना आसान हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.