कमर का दर्द हो या पीठ में परेशानी, दोनों से राहत दिलाएगा ये एक योगासान

Ardha Uttanasana: आज के तेजी से बदलती जिंदगी में हम सभी अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन सही खान-पान, रेगुलर एक्सरसाइज और भरपूर आराम के बिना सेहतमंद रहना मुश्किल हो जाता है. सिर्फ शरीर की देखभाल ही काफी नहीं होती, हमारा मन भी स्वस्थ और शांत होना चाहिए. जब मन और शरीर दोनों हेल्दी रहते हैं, तभी हम जीवन की चुनौतियों का सामना अच्छे से कर पाते हैं. इसीलिए योग को दुनिया भर में सेहत का खजाना माना जाता है. योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी लाइफस्टाइल है जो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर मजबूत बनाती है और साथ ही बीमारियों से दूर रखती है.

अर्ध उष्ट्रासन के फायदे

आयुष मंत्रालय ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक सरल लेकिन प्रभावशाली योगासन 'अर्ध उष्ट्रासन' को लेकर एक पोस्ट शेयर किया. इस आसन के जरिए आप अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बना सकते हैं, साथ ही शरीर और मन को तरोताजा कर सकते हैं. आयुष मंत्रालय ने इस आसन को समझाने के लिए तस्वीरों के जरिए एक आसान तरीका बताया है, जिससे लोग इसकी प्रैक्टिस सही ढंग से कर सकें.

कैसे करें ये आसन?

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले दंडासन यानी सीधे बैठने की मुद्रा अपनाएं. फिर पैरों को मोड़कर वज्रासन की स्थिति में बैठें. दोनों हाथों को कंधों के सीध में ऊपर उठाएं. अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी पकड़ें और बाएं हाथ को सामने लाएं. धीरे-धीरे कमर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं लेकिन ज्यादा पीछे न जाएं. इस पोजीशन में दस सेकंड तक रहें. फिर पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाएं. अब दूसरी तरफ इसी तरह से दोहराएं.

पीठ और गर्दन के लिए अच्छा

आयुष मंत्रालय ने अपने पोस्ट में अर्ध उष्ट्रासन के फायदे भी बताए. ये पीठ और गर्दन की ताकत को बढ़ाता है. ज्यादातर लोग लंबे समय तक बैठने या मोबाइल देखने की वजह से गर्दन और पीठ दर्द से परेशान रहते हैं. ये आसन उनके लिए राहत देने वाला योगासन है. साथ ही, यह आसन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन मिलती है, जिससे शरीर तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता है.

इसके अलावा, अर्ध उष्ट्रासन कब्ज और कमर दर्द से राहत देने में भी मददगार है. जब हम इस आसन को नियमित करते हैं, तो पेट के मसल्स एक्टिव होते हैं और पाचन तंत्र मजबूत होता है. इससे कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं और पेट हल्का महसूस होता है. इस योगासन से मानसिक तनाव भी कम होता है. जब शरीर ठीक रहता है तो हमारा मन भी खुश और शांत रहता है. आयुष मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर आपको कमर या घुटनों में कोई तकलीफ है तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए इस आसन को न करें.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.