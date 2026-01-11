Advertisement
काम के प्रेशर में कोर्ट स्टाफ ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान! जानें टॉक्सिक वर्क कल्चर और ओवरवर्क कैसे आपके दिमाग पर कर रहा गहरा असर

Toxic Work Culture: काम के दबाव में साकेत कोर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि टॉक्सिक वर्क कल्चर और ओवरवर्क मेंटली और फीजिकल हेल्थ पर कैसे असर डालता है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 03:58 PM IST
Workplace Stress: कभी ऑफिस में बैठे-बैठ दिमाग फटने सा महसूस हुआ है? कभी न कभी आपने भी टॉक्सिक वर्क कल्चर और ओवरवर्क के कारण मेंटली और फीजिकल बर्नआउट महसूस जरूर किया होगा. लेकिन इतनी टॉक्सिसिटी को भी हम जिम्मेदारियों के दबाव में सालों-साल तक झेलते रहते हैं. काम में खुद को इतना ज्यादा घिस देते हैं कि काम खत्म करते-करते एक दिन हम खुद को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं. ऐसा ही कुछ दिल्ली के साकेत कोर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी के साथ हुआ, जिसने काम के दबाव में आकर बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली.

 

काम के दबाव ने शख्स ने की आत्महत्या
साकेत कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारी हरीश सिंह महार की आत्महत्या सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ओवरवर्क और टॉक्सिक वर्क कल्चर की एक कड़वी असलियत है. 60% दिव्यांग हरीश ने सुसाइट नोट में लिखा कि काम के प्रेशर ने उनकी नींद और मेंटल हेल्थ दोनों ही खराब हो गई थी. उन्होंने सुसाइट नोट में ये अपील की कि फ्यूचर में दिव्यांग कर्मचारियों को हल्का काम दिया जाए, जिससे किसी को आगे ये कदम न उठाना पड़े. लेकिन ये केवल हरीश की कहानी नहीं है. आज के समय में हसल वर्क कल्चर और जिम्मेदारियों का दबाव लोगों को बुरी से बुरी परिस्थिति में काम करने पर मजबूत कर देता है. अब हम बताते हैं कि इसका असर आपकी सेहत पर कैसे पड़ता है.

सेहत पर कैसे पड़ता है इसका असर?
लगातार ओवरवर्क और टॉक्सिक वर्क कल्चर इंसान के मेंटल, फिजिकल हेल्थ और उसके कॉन्फिडेंस पर बुरा असर डालता है. 
-मेंटल हेल्थ: टॉक्सिक वर्क कल्चर इंसान को बर्नआउट और एंग्याटी का शिकार बना देता है. ऐसे कंडीशन में बॉस का एक मैसेज भी धड़कनें बढ़ा देता है और ऑफिस का स्ट्रेस का पर्सनल लाइफ में भी कड़वाहट घोलने लगता है.
-फिजिकल हेल्थ: लगातार स्ट्रेस बॉडी को अंदर से खोखला बना देता है. इसके कारण अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर और माइग्रेस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. लगातार मानसिक थकान बॉडी की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को खत्म कर देती है. 
- लेक ऑफ कॉन्फिडेंस: ऐसे स्थिति में इंसान नाकाबिल महसूस करने लगता है, वह सेल्फ-डाइट से घिर जाता है. उसे फ्यूचर के लिए कोई रास्त नहीं दिखता. उसे लगने लगता है कि वह इसे कभी बाहर नहीं निकल सकता, जिसके बाद इंसान 'सुसाइड' जैसा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूत हो जाता है. 

 

खुद को कैसे बचाएं?
ऐसे में इस परिस्थिति से बचने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार लें कि आपकी जान काम से बड़ी है. ऑफिस में अपनी बाउंड्रीज फिक्स करें. साथ ही किसी भी स्थिति में घबराहट होने पर, उसे दबाने के बजाय दोस्तों या परिवार से शेयर करें. वहीं अगर आपको ऐसा महसूस हो कि अब बर्दास्त नहीं हो रहा है, तो चुपचाप सहने के बजाय, दूसरों से मदद मांगे या रास्ता बदलना ही समझदारी है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

Toxic work cultureOverworkingmental health

