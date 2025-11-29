हार्ट मसल्स को बनाना है स्ट्रॉन्ग, तो जरूर पिएं इस पेड़ की छाल का रस, सांस की परेशानियों से मिलेगी राहत

Arjun Tree Bark Juice: सर्दियों में सांस से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं. लेकिन, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एलोपैथ के पास नहीं है. आयुर्वेद में कई सालों से इस्तेमाल हो रही अर्जुन की छाल आज भी दिल और सांस के मरीजों के लिए बेहद भरोसेमंद दवा मानी जाती है. अर्जुन की छाल का रस न सिर्फ दिल की मांसपेशियों को मजबूती देता है बल्कि सांस से जुड़ी दिक्कतों में राहत भी देता है.

दिल के लिए अच्छा

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय अर्जुन की छाल का नियमित सेवन करने की सलाह देता है. ये दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, खून को पतला करता है और हार्ट अटैक का खतरा कम करता है. यही नहीं, अस्थमा और सांस की तकलीफ में भी यह बेहद फायदेमंद है.

गुणों से भरपूर

अर्जुन की छाल में टर्मिनैलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो दिल की धड़कन को नियमित करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं. यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. कुदरत के इस वरदान के सेवन से कई फायदे मिलते हैं. ये दिल की मांसपेशियों को मजबूती देता है और हार्ट फेल्योर के खतरे को कम करता है. बैड कोलेस्ट्रॉल घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है.

सांस की परेशानियों से राहत

ये खून को पतला करके ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है. अस्थमा, खांसी और सांस फूलने में भी राहत देता है. सांस के साथ ही पाचन संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी ये कारगर है. कब्ज, अपच, गैस को दूर करने में भी लाभकारी है. साथ ही यह त्वचा की चमक बढ़ाने और घाव जल्दी भरने में भी मदद करता है.

कब और कैसे खाएं?

अर्जुन की छाल के रस का सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले सेवन लाभकारी होता है. डॉक्टर से सलाह लेने के बाद स्वाद के लिए थोड़ा शहद या गुड़ मिला सकते हैं. अर्जुन की छाल का काढ़ा रोजाना लेना सुरक्षित है. आयुर्वेदाचार्य इसे कुदरत का वरदान बताते हैं, जो सेहतमंद रखता है. हालांकि, कुछ मामलों में सावधानी बरतनी जरूरी है. प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही सेवन करना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)