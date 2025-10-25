तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा, अर्जुन की छाल आपके दिल को जवान बनाए दोबारा

Arjuna bark: मौजूदा समय में भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण इंसान खुद का खयाल नहीं रख पा रहा है. बिजी शेड्यूल में खानपान से लेकर तनाव तक का असर हमारे दिल पर पड़ता है. मार्केट में बने जंक फूड और तेल मसालों वाले खाने ने इंसान के शरीर को अंदर से जर्जर करना शुरू कर दिया है. इसके पीछे हमारी तरफ से रोज शारीरिक मेहनत यानि कि वर्कआउट न करना भी बड़ी वजह है. इसी के चलते धीरे-धीरे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना बढ़ जाता है की खून का बहाव हमारे दिल तक जाने में रुकने लगता है. इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से कई बार दिल के दौरे या स्ट्रोक की घटनाएं भी देखने को मिलती है. इन सब समस्याओं से बचने के लिए आयुर्वेद में शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखना जरूरी बताया गया है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है.

आयुर्वेद क्या कहता है?

हालांकि, आयुर्वेद में दिल की देखभाल के लिए कई तरह की जड़ी-बूटियों के बारे में भी बताया गया है. इनमें अर्जुन की छाल को सबसे प्रमुख माना गया है. भारत के लगभग हर हिस्से में पाए जाने वाले अर्जुन की छाल को दिल लिए औषधि माना जाता है. दरअसल, अर्जुन की छाल धमनियों को साफ रखते हुए खून के प्रवाह को बेहतर करने और हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार रहती है.

कैसे करें इस्तेमाल?

वैज्ञानिक रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि अर्जुन की छाल में मौजूद नैचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और टैनिन्स शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते भी हैं. इसकी वजह से कई आयुर्वेदिक डॉक्टर इसे दिल की मजबूती के लिए सबसे जरूरी मानते हैं. पाउडर के तौर पर अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रात के समय दूध या पानी में उबालकर इसको पिया जाता है. रोजाना इसके इस्तेमाल से धीरे-धीरे अर्जुन की छाल का असर आपके शरीर में देखने को मिलेगा.

बल औषधि

आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन की छाल को दिल को बल देने वाली औषधि कहा गया है. इसका स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन इसके फायदे काफी हैं.इसके रोजाना इस्तेमाल से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही ब्लॉकेज होने की संभावना भी कम हो जाती है. इसके अलावा अर्जुन की छाल का सेवन करने से आपके शरीर में ऊर्जा भी आप महसूस कर सकते हैं.

रोजाना करें व्यायाम

साइंस के अनुसार अर्जुन की छाल में ऐसे तत्व मौजू हैं जो धमनियों में जमी चर्बी यानी कि फैट को धीरे-धीरे पिघलाने लगते हैं. जिससे आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होते हैं और लिपिड प्रोफाइल को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है. इसके साथ-साथ आप रोजाना व्यायाम,मेडिटेशन और संतुलित भोजन भी दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.