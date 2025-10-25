Advertisement
trendingNow12975030
Hindi Newsलाइफस्टाइल

तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा, अर्जुन की छाल आपके दिल को जवान बनाए दोबारा

Cholesterol relief: अर्जुन की छाल में मौजूद नैचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और टैनिन्स शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते भी हैं. इसकी वजह से कई आयुर्वेदिक डॉक्टर इसे दिल की मजबूती के लिए सबसे जरूरी मानते हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा, अर्जुन की छाल आपके दिल को जवान बनाए दोबारा

Arjuna bark: मौजूदा समय में भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण इंसान खुद का खयाल नहीं रख पा रहा है. बिजी शेड्यूल में खानपान से लेकर तनाव तक का असर हमारे दिल पर पड़ता है. मार्केट में बने जंक फूड और तेल मसालों वाले खाने ने इंसान के शरीर को अंदर से जर्जर करना शुरू कर दिया है. इसके पीछे हमारी तरफ से रोज शारीरिक मेहनत यानि कि वर्कआउट न करना भी बड़ी वजह है. इसी के चलते धीरे-धीरे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना बढ़ जाता है की खून का बहाव हमारे दिल तक जाने में रुकने लगता है.  इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह  से कई बार दिल के दौरे या स्ट्रोक की घटनाएं भी देखने को मिलती है. इन सब समस्याओं से बचने के लिए आयुर्वेद में शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखना जरूरी बताया गया है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है. 

आयुर्वेद क्या कहता है?

हालांकि, आयुर्वेद में दिल की देखभाल के लिए कई तरह की जड़ी-बूटियों के बारे में भी बताया गया है. इनमें अर्जुन की छाल को सबसे प्रमुख माना गया है. भारत के लगभग हर हिस्से में पाए जाने वाले अर्जुन की छाल को दिल लिए औषधि माना जाता है. दरअसल, अर्जुन की छाल धमनियों को साफ रखते हुए खून के प्रवाह को बेहतर करने और हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार रहती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें इस्तेमाल?
वैज्ञानिक रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि अर्जुन की छाल में मौजूद नैचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और टैनिन्स शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते भी हैं. इसकी वजह से कई आयुर्वेदिक डॉक्टर इसे दिल की मजबूती के लिए सबसे जरूरी मानते हैं. पाउडर के तौर पर अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रात के समय दूध या पानी में उबालकर इसको पिया जाता है. रोजाना इसके इस्तेमाल से धीरे-धीरे अर्जुन की छाल का असर आपके शरीर में देखने को मिलेगा. 

बल औषधि 
आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन की छाल को दिल को बल देने वाली औषधि कहा गया है. इसका स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन इसके फायदे काफी हैं.इसके रोजाना इस्तेमाल से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही ब्लॉकेज होने की संभावना भी कम हो जाती है. इसके अलावा अर्जुन की छाल का सेवन करने से आपके शरीर में ऊर्जा भी आप महसूस कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग, कश्मीर की जेल में भेजो

रोजाना करें व्यायाम 

साइंस के अनुसार अर्जुन की छाल में ऐसे तत्व मौजू हैं जो धमनियों में जमी चर्बी यानी कि फैट को धीरे-धीरे पिघलाने लगते हैं. जिससे आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होते हैं और लिपिड प्रोफाइल को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है. इसके  साथ-साथ आप  रोजाना व्यायाम,मेडिटेशन और संतुलित भोजन भी दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Arjun Bark Benefits

Trending news

दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया
CM Omar Abdullah News
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया