ब्रश और रंगों में छिपा है सुकून! स्ट्रेस घटाकर खुशियों की खिड़कियां खोल सकती है ये अनोखी थेरेपी

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस वजह से लोगों में स्ट्रेस और बेचैनी काफी बढ़ गई है. ऐसे में अगर कोई ऐसी थेरेपी हो जो बिना दवा के मन को सुकून दे तो उससे बेहतर क्या हो सकता है. यही कमाल करती है आर्ट थेरेपी जहां रंगों और ब्रश के जरिए इंसान अपने अंदर छिपे तनाव को बाहर निकाल सकता है.ये खास थेरेपी आज के समय में मेंटल हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आर्ट थेरेपी का मतलब केवल पेंटिंग बनाना ही नहीं होता है. आपके इस थेरेपी के लिए एक परफेक्ट आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है.

रिसर्च

कहते हैं जब इंसान अपने जज्बातों को शब्दों में नहीं कह पाता तो कला उसके लिए बोलती है. बहुत सी रिसर्च बताती हैं कि जो लोग नियमित रूप से ड्रॉइंग या पेंटिंग करते हैं उनके अंदर तनाव का स्तर धीरे-धीरे घटने लगता है. ब्रश चलाने की लय और रंगों की शांति मन को रिलैक्स करने का काम करती है. ये दिमाग में जमा भारीपन को हल्का कर देती है और लोगों को काफी फ्रेश महसूस होता है.

इमोशंस

इस थेरेपी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे करने के लिए कोई बड़े कलाकार होने की जरूरत नहीं होती है. बस थोड़ा सा समय और अपनी इमोशंस को व्यक्त करने की इच्छा काफी होती है. कोई व्यक्ति पेंसिल से स्केच बना सकता है तो कोई रंगों से खेल सकता है. बहुत से लोग तो मिट्टी से कुछ गढ़ सकते हैं.

डिप्रेशन

आज के समय में बहुत से कई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आर्ट थेरेपी को डिप्रेशन, एंग्जायटी और ओवरथिंकिंग जैसी स्थितियों में बेहद असरदार मानते हैं. जब लोग खुद से जुड़ना भूल जाते हैं तो किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म उन्हें खुद से मिलाने में काफी मदद करता है.

सुकून

आर्ट थेरेपी तनाव घटाने के साथ ही इंसान को अपनी भावनाओं से जुड़ना भी सिखाता है. ये थेरेपी हमें सिखाती है कि सुकून हमेशा किसी शोर में नहीं बल्कि एक रंग भरे स्ट्रोक में भी मिल सकता है. इस थेरेपी की मदद से नींद ना आने की समस्या भी दूर हो सकती है. रोजाना आर्ट थेरेपी से लोगों का गुस्सा भी कम होता है.