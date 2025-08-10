Arthritis के दर्द को बढ़ा सकती हैं ये 4 चीजें, गठिया के मरीजों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए सेवन

Foods to Avoid in Arthritis: गठिया (Arthritis) एक आम लेकिन गंभीर समस्या है, जिसमें ज्वाइंट में सूजन, दर्द और अकड़न होती है. बढ़ती उम्र, चोट, हेरेडिटरी और कई अन्य बीमारियों के कारण ये हो सकता है. हालांकि दवाईयों के साथ-साथ सही जाइट इसे कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती है, वहीं गलत डाइट इसे बढ़ा भी सकती है. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि गठिया के मरीजों को किस चीज से परहेज करना चाहिए.

रेड और प्रोसेस्ड मीट

गठिया के मरीजों को रेड और प्रोसेस्ड मीट से परहे करना चाहिए. इनमें सैचुरेटेड फैट और प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है. इसे खाने से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है, जो ज्वाइंट्स में सूजन और दर्द का कारण बन सकती है. इसलिए इन चीजों से परहेज करना चाहिए और इसकी जगह दाल, पनीर या मछली जैसी प्रोटीन से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.

बहुत ज्यादा शुगर

बहुत ज्यादा शुगर भी इस बीमारी में हानिकारक हो सकता है. ज्यादा शुगर, मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक जैसी मीठी चीजें शरीर में सूजन को बढ़ा सकती है. इसके ज्यादा सेवन से वेट गेन भी हो सकता है. इससे गठिया के मरीजों का दर्द बढ़ सकता है. मीठी चीजों की जगह ताजे फल या बिना चीनी वाले हेल्दी ड्रिंक्स शामिल कर सकते हैं.

ज्यादा नमक

ज्यादा नमक भी इस बीमारी में नुकसानदेह हो सकता है. नमक शरीर में पानी को रोकता है और ज्वाइंट्स में सूजन को बढ़ा सकता है. इसलिए पैक्ड स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड, अचार और ज्यादा नमक वाली चीजों से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

डीप फ्राइड और जंक फूड

गठिया के पीड़ित लोगों को डीप फ्राइट और जंक फूड नहीं खाना चाहिए. पकोड़े, समोसे, बर्गन, पिज्जा में ट्रांस फैट और अनहेल्दी ऑयल ज्यादा होता है, जो सूजन और ज्वाइंट पेन को बढ़ सकता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.