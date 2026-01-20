Advertisement
trendingNow13080674
Hindi Newsलाइफस्टाइलरात को नींद की समस्या से रहते हैं परेशान, बस इस तरह करें अश्वगंधा का सेवन!

रात को नींद की समस्या से रहते हैं परेशान, बस इस तरह करें अश्वगंधा का सेवन!

आयुर्वेद में अश्वगंधा को बेहद खास औषधि माना गया है. हजारों सालों तक अश्वगंधा का इस्तेमाल दवाई के रूप में होता आया है. आइए जानते हैं अश्वगंधा के फायदे. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात को नींद की समस्या से रहते हैं परेशान, बस इस तरह करें अश्वगंधा का सेवन!

आयुर्वेद में अश्वगंधा को एक बेहद खास औषधि माना गया है. यह कोई नई खोज नहीं है, बल्कि हजारों सालों से इसका इस्तेमाल शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता रहा है. आसान शब्दों में कहें तो अश्वगंधा वह जड़ी-बूटी है जो शरीर को अंदर से ताकत देती है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान, तनाव, नींद की कमी और कमजोरी आम समस्याएं बन गई हैं. ऐसे में अश्वगंधा एक प्राकृतिक सहारा बन सकती है. इसके नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है. जो लोग जल्दी थक जाते हैं या हमेशा कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद मानी जाती है.

अश्वगंधा करता है तनाव कम 
अश्वगंधा का सबसे बड़ा फायदा है तनाव कम करना. यह दिमाग को शांत रखती है और चिंता, घबराहट व मानसिक दबाव को कम करने में मदद करती है. जो लोग ज्यादा सोचते हैं या जिन्हें नींद नहीं आती, उनके लिए अश्वगंधा किसी वरदान से कम नहीं है. यह नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है और गहरी, सुकूनभरी नींद लाने में सहायक होती है.
शारीरिक दर्द और जोड़ों की समस्या में भी अश्वगंधा उपयोगी है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करते हैं. अश्वगंधा के तेल से मालिश करने पर मांसपेशियों को आराम मिलता है और अकड़न दूर होती है.

अश्वगंधा फायदेमंद 
पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए अश्वगंधा फायदेमंद है. पुरुषों में यह ताकत, स्टैमिना और हार्मोन संतुलन को बेहतर बनाती है. वहीं महिलाओं में कमजोरी दूर करने, तनाव घटाने और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है. इसके अलावा, अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है. यह शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है. साथ ही इसके एंटी-एजिंग गुण त्वचा को स्वस्थ रखने और बढ़ती उम्र के असर को धीमा करने में मदद करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अश्वगंधा पाउडर का सेवन 
अश्वगंधा का सेवन पाउडर के रूप में दूध या गुनगुने पानी के साथ किया जा सकता है. हालांकि यह प्राकृतिक औषधि है, फिर भी इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए. किसी गंभीर बीमारी या दवा के साथ लेने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

जब घुटनों ने दे दिया जवाब! जानें अर्थराइटिस ने कैसे खत्म किया Saina Nehwal का करियर

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
Nitin Nabin Z security
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना