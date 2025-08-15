बॉडी और माइंड का 'सच्चा दोस्त' है अश्वगंधा, लेकिन इन परेशानियों वाले लोग पहले करें डॉक्टर से बात

Ashwagandha Ke Fayde: आयुर्वेद की प्राचीन औषधि अश्वगंधा, जिसे 'इंडियन जिनसेंग' (Indian Ginseng), 'इंडियन विंटर चेरी' (Indian Winter Cherry), या साइंटिफिक नेम विथानिया सोम्नीफेरा (Withania somnifera) के नाम से जाना जाता है, शरीर और मन दोनों के लिए वरदान है. ये कमाल की औषधि न सिर्फ शरीर बल्कि मन के लिए भी बेहद फायदेमंद है.

सेहत के लिए वरदान है अश्वगंधा

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मुताबिक, ये औषधीय पौधा तनाव कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में कारगर है. इसकी जड़ों की घोड़े जैसी गंध के कारण इसे अश्वगंधा नाम मिला. भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में पाया जाने वाला ये बारहमासी पौधा सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा का हिस्सा रहा है.

अश्वगंधा के फायदे

अश्वगंधा के सेवन से कई फायदे मिलते हैं. अश्वगंधा एक एडाप्टोजेन (Adaptogens) है, जो स्ट्रेस हार्मोन (कोर्टिसोल) को कंट्रोल करता है, मेंटल पीस देता है और नींद की क्वालिटी को सुधारता है. ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे सर्दी-जुकाम और मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है. ये मांसपेशियों की ताकत, सहनशक्ति और एनर्जी को बढ़ाता है; खासकर एक्सरसाइज करने वालों के लिए ये बेहद फायदेमंद है.

हेल्दी लोगों के साथ ही डायबिटिज के मरीजों के लिए भी अश्वगंधा बेहद फायदेमंद है. ये ब्लड में ग्लूकोज को काबू करने में मदद है और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है. अश्वगंधा पाचन तंत्र को सुधारता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाने में सहायक है. अश्वगंधा चूर्ण को अदरक और तुलसी के साथ चाय में मिलाकर पीने से सर्दी-जुकाम में राहत मिलती है. गले की खराश और बुखार की समस्या में भी राहत मिलती है.

कैसे करें सेवन?

आयुर्वेद में अश्वगंधा सेवन का तरीका भी बताई गया है. इसके लिए पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर शहद या गुड़ के साथ ले सकते हैं. इसके साथ ही अश्वगंधा, अदरक और तुलसी डालकर 5 मिनट उबालकर चाय के रूप में भी ले सकते हैं.

इन बातों का रखना होगा ख्याल

अश्वगंधा तनाव, कमजोरी और कमजोर इम्यूनिटी से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान है. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ लोगों को सावधानी से इसका सेवन करने की सलाह देते हैं. इनमें प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. यह थायराइड हार्मोन को अफेक्ट कर सकता है.

हाइपरथाइरॉइड के मरीजों को भी ध्यान रखना चाहिए. अश्वगंधा नींद को बढ़ा सकता है, जिससे दवाओं का असर बढ़ सकता है, इसलिए नींद की दवाई लेने वाले लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए. हद से ज्यादा मात्रा में इसके सेवन से पेट में जलन या दस्त की समस्या हो सकती है.

