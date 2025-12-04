Advertisement
trendingNow13029465
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दियों में अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक ठंडी हवा, आयुर्वेद से जानें राहत पान के उपाय

सर्दियों का मौसम कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलों वाला होता है खासकर अस्थमा मरीज की मुश्किलें इस मौसम में बढ़ जाती हैं. आयुर्वेद की मदद से अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Dec 04, 2025, 11:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक ठंडी हवा, आयुर्वेद से जानें राहत पान के उपाय

सर्दी का मौसम अस्थमा के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा देता है. ठंडी-नम हवा, प्रदूषण और कमजोर इम्यूनिटी के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है. लेकिन, आयुर्वेद बताता है कि सरल तरीके से सांस के रोग को मात दिया जा सकता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का कहना है कि सर्दियों के आते ही अस्थमा से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है. आयुर्वेद की मदद से अस्थमा को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और पूरी सर्दी बिना दिक्कत के गुजारी जा सकती है.

अस्थमा का कारण 
आयुर्वेद में अस्थमा को 'तमक श्वास' कहा जाता है. यह तब होता है जब शरीर में कफ और वात दोष का संतुलन बिगड़ जाता है. इसके मुख्य लक्षण में सांस लेते वक्त घरघराहट, सांस फूलना, सीने में जकड़न और रात में खांसी का बढ़ना हैं. इसके पीछे कारण भी कई हैं, जैसे कमजोर पाचन तंत्र, शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ (आम), ठंडा-नम मौसम, गलत खान-पान और मानसिक तनाव.

सही इलाज से मिल सकता है आराम 
आयुर्वेद के अनुसार सही इलाज और थोड़े से बदलाव से अस्थमा को पूरी तरह काबू में लाया जा सकता है. इसके साथ ही मंत्रालय आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानकारी देते हुए तुरंत राहत के उपाय भी बताता है. अस्थमा में राहत के लिए वसाका (अडूसा), पिप्पली और तुलसी का सेवन करना फायदेमंद होता है. ये फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं और कफ को बाहर निकालती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव 
पंचकर्म भी बेहद फायदेमंद है. वमन, विरेचन जैसी प्रक्रियाएं शरीर से जमा कफ और विषाक्त पदार्थ निकालकर सांस की नलियों को साफ करती हैं. इसके अलावा, घरेलू नुस्खे से भी राहत मिल सकती है. गर्म पानी में हल्दी-शहद मिलाकर पीना, अदरक-तुलसी की चाय और भाप लेना सांस के रोगी को आराम देता है. छोटे-छोटे बदलाव और आयुर्वेदिक उपचार अपनाने से सर्दियों में भी सांस के मरीज स्वस्थ रह सकते हैं. रोजाना के आसान बदलाव जैसे गर्म, हल्का और पौष्टिक खाना खाएं और ठंडी, भारी, तली चीजें बिल्कुल न लें. सुबह हल्का व्यायाम और प्राणायाम करें. एक्सपर्ट से सलाह लेकर अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति जरूर करें. कमरे में नमी कम रखें, गर्म कपड़े पहनें और धुएं-धूल से बचाव करें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

बिना जांच के चलेगा फैटी लिवर का पता, डॉक्टर से जानें जिगर को हेल्दी बनाने का तरीका!

About the Author
author img
IANS

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
india russia news in hindi
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
Punjab news in hindi
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
Putin India Visit 2025
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब