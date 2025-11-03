केमिकल बेस्ड ब्यूटी क्रीम नहीं, इन आयुर्वेदिक चीजों से आएगा स्किन पर नेचुरल ग्लो

Skin Care: स्किन सिर्फ हमारी ब्यूटी को सिंबलाइज नहीं करता है, बल्कि हमारी हेल्थ का रिफ्लेक्शन भी है. आज के वक्त में जहां केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज बेहद कॉमन हो गया है, वहीं आयुर्वेद हमें त्वचा की असली सुंदरता कुदरती तरीके से पाने का रास्ता दिखाता है.

त्वचा का दोस्त है आयुर्वेद

असली सुंदरता सिर्फ सरफेस केयर से नहीं, बल्कि शरीर और मन के संतुलन से आती है. आयुर्वेदिक उपाय बिना साइड इफेक्ट के त्वचा को पोषण और निखार देते हैं. आयुर्वेद में नीम, हल्दी, मंजिष्ठा, एलोवेरा, गुलाब, चंदन, तुलसी और त्रिफला जैसी कई जड़ी-बूटियों का वर्णन है, जो त्वचा को भीतर से पोषण देती हैं और उसे रोगमुक्त और चमकदार बनाती हैं.

नीम, एलोवेरा और गुलाब जल का जादू

नीम रक्त शुद्ध करता है और मुंहासों, फोड़े-फुंसी या एलर्जी में मदद करता है. हल्दी सूजन कम करती है और त्वचा में प्राकृतिक चमक लाती है. मंजिष्ठा दाग-धब्बों को मिटाकर त्वचा को स्वस्थ बनाती है, जबकि एलोवेरा ठंडक और नमी प्रदान करता है. गुलाब जल त्वचा को टोन करता है और रोमछिद्रों को साफ करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन चीजों का भी लें सहारा

चंदन और तुलसी त्वचा को शीतलता और ऊर्जा देते हैं. त्रिफला पेट की सफाई कर त्वचा में निखार लाता है और हरिद्रा खंड एलर्जी, खुजली या चकत्तों में लाभकारी है. नारियल तेल और लौंग कपूर का संयोजन त्वचा की नमी बनाए रखता है और संक्रमण से बचाता है.

उबटन आएगा काम

घरेलू उबटन जैसे बेसन, हल्दी, चंदन पाउडर, गुलाब जल, नीम पाउडर और दही का मिश्रण त्वचा की देखभाल के लिए बहुत असरदार है. इसे सप्ताह में दो बार लगाने से त्वचा मुलायम, चमकदार और स्वस्थ रहती है.

डाइट और डेली रूटीन अहम

इसके अलावा, सही खानपान और नियमित दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है. अनहेल्दी या तली-भूनी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए. ये ना सिर्फ आपकी स्किन को खराब करती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक हैं. इसके बजाय आपको हरी सब्जियों, मौसमी फलों और कम तेल मसाला वाली चीजों का सेवन करना चाहिए. साथ ही रोजाना थोड़ा एक्सरसाइज करें और कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लें.



(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.