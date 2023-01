Fridge में इन 5 फलों को रखने से खत्म हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, कभी न करें ऐसा काम

Fruits You Should Never Refrigerate: हम वीकेंड या वीकऑफ के दिन ढेर सारे फल-सब्जियां खरीद लेते हैं और हफ्तेभर फ्रेश रखने के लिए हम इसे फ्रिज में स्टोर कर देते है. रेफ्रिजरेटर हमारे डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये हमारे काफी काम आता है. लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इन फलों में मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे और फिर इनको खाने का कोई फायदा नहीं होगा. आइए जानते हैं कि वो 5 फल कौन-कौन से हैं.

1. केला

केला को रूम टेम्प्रेचर में ही रखना बेहतर है, अगर इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाए तो ये काला पड़ने लगता है और जल्दी खराब हो जाता है. इस फल के इथाईलीन गैस निकलती है जिसकी वजह से दूसरे फल जल्दी से पक सकते हैं.

2. सेब

सेब एक बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, कहा जाता है कि अगर रोजाना एक सेब खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर सेब को फ्रिज में रखेंगे तो इसके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे. अगर इन्हें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना मजबूरी हो, तो एप्पल को कागज में लपेटकर रखें.

3. तरबूज

तरबूज में वॉटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, चूंकि इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए हम एक बार में इसे नहीं खा सकते, इसलिए कुछ हिस्से काटकर फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन ऐसा करने से इस फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं.

4. लीची

लीची भी एक ऐसा फल है जो अगर काफी दिनों तक फ्रिज में रखा जाए तो ये अंदर से गलने लगता है और इसके पोषक तत्व गायब होने लगते हैं, इसलिए इन्हें मार्केट से तभी लाएं, जब उसी दिन सेवन करना हो.

5. आम

गर्मी के मौसम में आम न खाया तो फिर ये सीजन अधूरा सा लगने लगता है. चूंकि आम जल्दी पकने के बाद खराब हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हें फ्रिज में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से मैंगो में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सिडेंट कम होने लगते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं