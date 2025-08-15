रेटिनॉल सीरम लगाते समय ना करें ये मिस्टेक, नहीं तो खराब हो जाएगी स्किन!
रेटिनॉल सीरम लगाते समय ना करें ये मिस्टेक, नहीं तो खराब हो जाएगी स्किन!

जवां और ग्लोइंग स्किन के लिए रेटिनॉल सीरम लगाने की सलाह दी जाती है. रेटिनॉल लगाते समय इन गलतियों की वजह से आपकी स्किन खराब हो सकती है. 

 

Aug 15, 2025
चेहरे की झुर्रियों को कम करने के लिए इन दिनों अधिकतर लोग रेटिनॉल सीरम लगाते हैं. रेटिनॉल सीरम लगाने से स्किन ग्लो कतरी हैं वहीं रेटिनॉल एंटी-एजिंग की तरह का काम करते हैं. लेकिन रेटिनॉल लगाते समय इन गलतियों की वजह से स्किन को नुकसान हो सकता है. 

गीली स्किन पर ना यूज करें रेटिनॉल 
गीली स्किन पर रेटिनॉल का इस्तेमाल ना करें. गीली स्किन पर रेटिनॉल का इस्तेमाल करने से त्वचा पर खुजली हो सकती है. वहीं रेडनेस की भी समस्या हो सकती है. रेटिनॉल को हमेशा साफ और सुखी स्किन पर लगाना चाहिए. इससे रेटिनॉल स्किन पर आसानी अब्जॉर्ब हो जाएगा. 

मसाज ना करें 
रेडिनॉल को चेहरे पर लगाकर मसाज ना करें. रेटिनॉल को चेहरे पर यूनिफॉर्म लेयर में लगाएं. रेडिनॉल लगाकर स्किन पर मसाज ना करें. 

चेहरे के इन हिस्सों पर लगाएं रेटिनॉल 
रेटिनॉल को चेहरे के इन हिस्से जैसे आंख, मुंह, नाक के कॉर्नर्स पर नहीं लगाना चाहिए. इससे आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है. 

ड्राई और इरिटेटेड स्किन पर ना लगाएं रेटिनॉल 
रेटिनॉल को सुपर ड्राई और इरिटेटेड स्किन पर रेटिनॉल सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ड्राई, इचि स्किन पर रेटिनॉल लगाने से स्किन खराब हो सकती है.

रेटिनॉल के साथ ना लगाएं ये चीजें 
रेटिनॉल के साथ स्किन पर कभी भी विटामिन सी, सिलिकिक एसिड, ग्लायकोलिक एसिड और बेंजोयल पेरोक्साइड सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से स्किन खराब हो सकती है. 

रेटिनॉल लगाने से स्किन को फायदे 
रेटिनॉल एंटी-एजिंग की तरह काम करता है. जवां दिखने के लिए आप रेटिनॉल लगा सकते हैं. 

ऑयली स्किन पर भी रेटिनॉल लगाना फायदेमंद होता है. रेटिनॉल लगाने से स्किन का ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल हो सकता है. 

रेटिनॉल सीरम लगाने से स्किन के डार्क स्पॉर्ट्स कम होते हैं. 

रेटिनॉल लगाने से डेड स्किन रिमूव होती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

