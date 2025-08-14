बारिश का मजा बिगाड़ सकते हैं इन फैब्रिक्स के कपड़े, एक गलती से बढ़ जाएगा स्किन इन्फेक्शन का खतरा

भारत में बहुत सी जगहों पर आजकल घनघोर बारिश हो रही है. बहुत से लोगों को बारिश का मौसम बेहद ही ज्यादा पसंद होता है. कई लोग बारिश में भीगना भी पसंद करते हैं, पर क्या आपको पता है बारिश के मौसम में कई ऐसे फैब्रिक के कपड़े भी होते हैं जिनसे दूरी बना लेनी चाहिए. बहुत से ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिसे बारिश के मौसम में पहनने से शरीर में रैशेज, इचिंग और स्किन इरिटेशन की समस्या हो सकती है. आज हम आपको उन फैब्रिक्स के बारे में बताएंगे जिसे आपको बारिश के मौसम में कभी नहीं पहनना चाहिए.

लिनन

लिनन फैब्रिक्स को बेहद ही कंफर्टेबल माना जाता है. बहुत से लोग लिनन फैब्रिक्स के कपड़े गर्मियों में खूब पहनते हैं, पर क्या आपको पता है बारिश के मौसम में आपको इन फैब्रिक्स के कपड़ों से दूरी बना लेनी चाहिए. लिनेन फैब्रिक में बारिश के मौसम में नमी रह जाती है जिस वजह से इसे पहनने से आपको स्किन रैशेज की समस्या हो सकती है.

सिल्क

सिल्क फैब्रिक के कपड़ों से बारिश के मौसम में दूरी बनाकर रखनी चाहिए. सिल्क के कपड़े गीले होने पर बॉडी से चिपक जाते हैं जिससे स्किन रेडनेस और इचिंग की समस्या हो सकती है.

डेनिम

10 में से 8 लोग हर मौसम में डेनिम पहनना पसंद करते हैं. बारिश के मौसम में डेनिम के कपड़े पहनना स्किन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. बारिश के मौसम में डेनिम जैसे मोटे फैब्रिक के कपड़े सूखते नहीं हैं और इनमें नमी रहती जिस वजह से इसे पहनने से बचना चाहिए.

वेलवेट

वेलवेट फैब्रिक के कपड़ों को बारिश के मौसम में पहनने से भी स्किन इचिंग और स्किन रैशेज की समस्या हो सकती है. वेलवेट और स्किन के बीच फ्रिक्शन पैदा होने से बरसात में स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.