झुर्रियों को कम करने के लिए लगाते हैं रेटिनॉल सीरम, तो ना करें ये गलती!

चेहरे की फाइन्स लाइन और झुर्रियों को कम करने के लिए रेटिनॉल सीरम बहुत ही अच्छा माना जाता है. रेटिनॉल सीरम लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है वहीं यह एंटी एजिंग की तरह काम करता है. अगर रेटिनॉल को गलत तरीके से स्किन पर लगाते हैं तो इससे स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं रेटिनॉल लगाते समय कौन-कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए.

गीली स्किन पर ना लगाएं रेटिनॉल

रेटिनॉल का इस्तेमाल कभी भी गीली स्किन पर नहीं करना चाहिए. गीली स्किन पर रेटिनॉल लगाने से खुजली की समस्या हो सकती है. इसके अलावा स्किन रेड भी हो सकती है. रेटिनॉल को हमेशा साफ और सुखी स्किन पर लगाना चाहिए. सूखी स्किन पर रेटिनॉल लगाने स्किन इसे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है.

सीरम लगाकर कभी मसाज नहीं करना चाहिए

रेटिनॉल सीरम लगाने के बाद चेहरे पर मसाज नहीं करना चाहिए. रेटिनॉल को चेहरे पर यूनिफॉर्म लेयर में लगाएं. सीरम को स्किन पर टैब-टैब करके लगाना चाहिए.

चेहरे के इन हिस्सों पर ना लगाएं रेटिनॉल

रेटिनॉल को कभी भी आंख, मुंह, नाक के कॉर्नर्स पर नहीं लगाना चाहिए. इससे आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है.

डाई स्किन

ड्राई स्किन पर रेटिनॉल नहीं लगाना चाहिए. ड्राई इचि स्किन पर रेटिनॉल लगाने से स्किन डैमेज हो सकती है.

रेटिनॉल के साथ ना लगाएं ये चीजें

रेटिनॉल को लगाने के बाद स्किन पर कभी भी विटामिन सी समेत किसी भी तरह का सीरम का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा असर स्किन पर पड़ सकता है. रेटिनॉल लगान के बाद आप चेहरे पर केवल मॉइश्चराइजर लगा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

