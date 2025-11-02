Advertisement
trendingNow12984482
Hindi Newsलाइफस्टाइल

झुर्रियों को कम करने के लिए लगाते हैं रेटिनॉल सीरम, तो ना करें ये गलती!

30 साल की उम्र के बाद चेहरे पर फाइन लाइन्स आना शरू हो जाती हैं. फाइन लाइन्स को कम करन के लिए इन दिनों अधिकतर लोग रेटिनॉल सीरम का इस्तेमाल करते हैं. रोटिनॉल सीरम लगाने से चेहरे की फाइन लाइन्स कम हो सकती है लेकिन अगर इसे गलत तरीके से लगाया जाए तो स्किन खराब हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झुर्रियों को कम करने के लिए लगाते हैं रेटिनॉल सीरम, तो ना करें ये गलती!

चेहरे की फाइन्स लाइन और झुर्रियों को कम करने के लिए रेटिनॉल सीरम बहुत ही अच्छा माना जाता है. रेटिनॉल सीरम लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है वहीं यह एंटी एजिंग की तरह काम करता है. अगर रेटिनॉल को गलत तरीके से स्किन पर लगाते हैं तो इससे स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं रेटिनॉल लगाते समय कौन-कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए. 

गीली स्किन पर ना लगाएं रेटिनॉल 
रेटिनॉल का इस्तेमाल कभी भी गीली स्किन पर नहीं करना चाहिए. गीली स्किन पर रेटिनॉल लगाने से खुजली की समस्या हो सकती है. इसके अलावा स्किन रेड भी हो सकती है. रेटिनॉल को हमेशा साफ और सुखी स्किन पर लगाना चाहिए. सूखी स्किन पर रेटिनॉल लगाने स्किन इसे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है. 

सीरम लगाकर कभी मसाज नहीं करना चाहिए 
रेटिनॉल सीरम लगाने के बाद चेहरे पर मसाज नहीं करना चाहिए. रेटिनॉल को चेहरे पर यूनिफॉर्म लेयर में लगाएं. सीरम को स्किन पर टैब-टैब करके लगाना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

चेहरे के इन हिस्सों पर ना लगाएं रेटिनॉल 
रेटिनॉल को कभी भी आंख, मुंह, नाक के कॉर्नर्स पर नहीं लगाना चाहिए. इससे आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है. 

डाई स्किन 
ड्राई स्किन पर रेटिनॉल नहीं लगाना चाहिए. ड्राई इचि स्किन पर रेटिनॉल लगाने से स्किन डैमेज हो सकती है. 

रेटिनॉल के साथ ना लगाएं ये चीजें 
रेटिनॉल को लगाने के बाद स्किन पर कभी भी विटामिन सी समेत किसी भी तरह का सीरम का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा असर स्किन पर पड़ सकता है. रेटिनॉल लगान के बाद आप चेहरे पर केवल मॉइश्चराइजर लगा सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

महिला का दिमाग बड़ा या पुरुष का? जानें किसकी याददाश्त है तेज  

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद